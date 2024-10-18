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Estava desaparecido

Técnico em radiologia é achado morto com marcas de facada em casa de praia na Serra

De acordo com informações apuradas na região, José Nilton morava em Itacibá, Cariacica, mas tinha o costume de frequentar a residência em Balneário de Carapebus
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

18 out 2024 às 11:30

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 11:30

José Nilton Furtado de Souza foi morto dentro de casa em Balneário de Carapebus, na Serra
José Nilton Furtado foi morto dentro de casa em Balneário de Carapebus, na Serra Crédito: Arquivo pessoal
Um homem identificado como José Nilton Furtado, de 56 anos, foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (17) dentro de casa no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. José Nilton estava desaparecido havia alguns dias e foi encontrado por um vizinho. O corpo, segundo a polícia, estava em estado de decomposição e com marcas de facadas no pescoço. De acordo com informações apuradas na região, José Nilton morava em Itacibá, Cariacica, mas tinha o costume de frequentar a casa de praia em Balneário de Carapebus. José Nilton Furtado exercia a função de técnico em radiologia.
Na última sexta-feira (11), inclusive, ele foi para o município de Serra. O homem de 32 anos que encontrou o corpo é inquilino de José Nilton. Ele relatou aos policiais militares que viu José Nilton pela última vez na segunda-feira (14), quando a vítima estava na companhia de dois indivíduos.
O homem contou ainda que foi até o local após a irmã da vítima ter feito contato com ele informando sobre a ausência de José Nilton. Quando chegaram ao local, o inquilino e outra vizinha encontraram José Nilton morto. A porta da casa estava fechada com um sofá e havia muito sangue no chão quando os vizinhos chegaram.
Antes disso, ainda na segunda-feira (14), o vizinho ouviu um barulho de uma suposta confusão na residência da vítima. O vizinho, então, foi até a casa chamar José Nilton. Um outro homem abriu a porta e disse que a vítima estava bem. Neste momento, segundo relato aos policiais, o vizinho teria visto outro homem passando nos fundos da casa. Ele afirmou aos policiais não conhecer nenhum dos indivíduos.
A vítima foi classificada por vizinhos como uma "ótima pessoa e que não mexia com ninguém". Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, uma vizinha, que preferiu não se identificar, contou sobre a rotina do homem de 56 anos.
"Era uma ótima pessoa, não mexia com ninguém. Não tenho nada o que dizer de mal dele. O hábito dele era o mesmo, andava, ficava na praia, ia para casa. Era uma pessoa tranquila. Com certeza, a gente fica chocado. Isso não pode ficar impune. Por que motivo aconteceu? Quem fez essa maldade? Isso não existe"
X - Vizinha que preferiu não se identificar
A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para ter mais informações sobre a ocorrência. A reportagem perguntou às polícias se os indivíduos vistos com a vítima são tratados como suspeitos e qual foi a motivação do crime.
Em nota, a Polícia Militar confirmou o fato, informando que a perícia foi acionada, mas não deu detalhes sobre motivação do crime ou a causa da morte.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a manhã desta sexta-feira (18), nenhum suspeito havia sido detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
Técnico em radiologia é achado morto com marcas de facada em casa de praia na Serra

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