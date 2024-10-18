Técnico em radiologia é achado morto com marcas de facada em casa de praia na Serra

José Nilton Furtado foi morto dentro de casa em Balneário de Carapebus, na Serra Crédito: Arquivo pessoal

Um homem identificado como José Nilton Furtado, de 56 anos, foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (17) dentro de casa no bairro Balneário de Carapebus, na Serra . José Nilton estava desaparecido havia alguns dias e foi encontrado por um vizinho. O corpo, segundo a polícia, estava em estado de decomposição e com marcas de facadas no pescoço. De acordo com informações apuradas na região, José Nilton morava em Itacibá, Cariacica , mas tinha o costume de frequentar a casa de praia em Balneário de Carapebus. José Nilton Furtado exercia a função de técnico em radiologia.

Na última sexta-feira (11), inclusive, ele foi para o município de Serra. O homem de 32 anos que encontrou o corpo é inquilino de José Nilton. Ele relatou aos policiais militares que viu José Nilton pela última vez na segunda-feira (14), quando a vítima estava na companhia de dois indivíduos.

O homem contou ainda que foi até o local após a irmã da vítima ter feito contato com ele informando sobre a ausência de José Nilton. Quando chegaram ao local, o inquilino e outra vizinha encontraram José Nilton morto. A porta da casa estava fechada com um sofá e havia muito sangue no chão quando os vizinhos chegaram.

Antes disso, ainda na segunda-feira (14), o vizinho ouviu um barulho de uma suposta confusão na residência da vítima. O vizinho, então, foi até a casa chamar José Nilton. Um outro homem abriu a porta e disse que a vítima estava bem. Neste momento, segundo relato aos policiais, o vizinho teria visto outro homem passando nos fundos da casa. Ele afirmou aos policiais não conhecer nenhum dos indivíduos.

A vítima foi classificada por vizinhos como uma "ótima pessoa e que não mexia com ninguém". Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, uma vizinha, que preferiu não se identificar, contou sobre a rotina do homem de 56 anos.

"Era uma ótima pessoa, não mexia com ninguém. Não tenho nada o que dizer de mal dele. O hábito dele era o mesmo, andava, ficava na praia, ia para casa. Era uma pessoa tranquila. Com certeza, a gente fica chocado. Isso não pode ficar impune. Por que motivo aconteceu? Quem fez essa maldade? Isso não existe" X - Vizinha que preferiu não se identificar

A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para ter mais informações sobre a ocorrência. A reportagem perguntou às polícias se os indivíduos vistos com a vítima são tratados como suspeitos e qual foi a motivação do crime.

Em nota, a Polícia Militar confirmou o fato, informando que a perícia foi acionada, mas não deu detalhes sobre motivação do crime ou a causa da morte.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a manhã desta sexta-feira (18), nenhum suspeito havia sido detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.