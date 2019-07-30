Técnico de enfermagem é morto a tiros por dupla de moto em Vitória

Publicado em 30 de julho de 2019 às 12:22
- Atualizado há 6 anos
Um técnico de enfermagem de 25 anos foi morto a tiros dentro de um carro na Rua São José Pescador, no bairro Redenção, regiao da Grande São Pedro, Vitória, por volta de 21h50 desta segunda-feira (29). De acordo com informações da polícia, moradores teriam afirmado que duas pessoas em uma moto se aproximaram, efetuaram os tiros e fugiram.
Welberson Vieira de Oliveira, de 25 anos, foi encontrado dentro de um carro, no banco do motorista, morto com vários tiros que atingiram costas, tórax e costela. Segundo informações que constam no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Welberson tem passagens pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas, mas ainda não há confirmação se a execução tem relação com o passado da vítima.
Depois da chegada da polícia, o Samu foi acionado e o médico da equipe constatou a morte do jovem. Informada sobre o caso, a namorada de Welberson, de 22 anos, afirmou à polícia que não sabe o motivo do crime. Os dois moravam na rua há pouco mais de três meses. Vizinhos do casal contaram que a vítima costumava estacionar o veículo todos os dias no mesmo local onde o homem foi executado.
O carro da vítima foi levado pela polícia ao Departamento Especializado de Homicídos e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não há informações sobre suspeitos do crime. O caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória.
