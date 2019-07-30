Violência

Técnico de enfermagem é morto a tiros por dupla de moto em Vitória

Welberson Vieira Oliveira, de 25 anos, foi encontrado dentro de um carro, no banco do motorista, morto com vários tiros que atingiram costas, tórax e costela

Publicado em 30 de julho de 2019 às 12:22 - Atualizado há 6 anos

Jovem é morto dentro de carro, no bairro Redenção, Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um técnico de enfermagem de 25 anos foi morto a tiros dentro de um carro na Rua São José Pescador, no bairro Redenção, regiao da Grande São Pedro, Vitória, por volta de 21h50 desta segunda-feira (29). De acordo com informações da polícia, moradores teriam afirmado que duas pessoas em uma moto se aproximaram, efetuaram os tiros e fugiram.

Welberson Vieira de Oliveira, de 25 anos, foi encontrado dentro de um carro, no banco do motorista, morto com vários tiros que atingiram costas, tórax e costela. Segundo informações que constam no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Welberson tem passagens pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas, mas ainda não há confirmação se a execução tem relação com o passado da vítima.

Depois da chegada da polícia, o Samu foi acionado e o médico da equipe constatou a morte do jovem. Informada sobre o caso, a namorada de Welberson, de 22 anos, afirmou à polícia que não sabe o motivo do crime. Os dois moravam na rua há pouco mais de três meses. Vizinhos do casal contaram que a vítima costumava estacionar o veículo todos os dias no mesmo local onde o homem foi executado.

O carro da vítima foi levado pela polícia ao Departamento Especializado de Homicídos e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não há informações sobre suspeitos do crime. O caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória.

