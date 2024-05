Após denúncia

Técnica é demitida suspeita de usar diploma falso de enfermeira no ES

Hospital Municipal de Castelo, onde a profissional atuava, disse que ela tinha sido promovida havia quatro meses após apresentar documentação de ensino superior

Técnica de enfermagem é flagrada exercendo cargo de enfermeira em hospital de Castelo . (Coren)

Uma técnica em enfermagem de 30 anos foi demitida por suspeita de usar diploma falso e exercer ilegalmente o cargo de enfermeira no Hospital Municipal de Castelo, no Sul do Espírito Santo. O caso foi descoberto na última quarta-feira (15). Segundo o diretor do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), Douglas Lírio Rodrigues, a situação veio à tona após denúncia à entidade.

A Polícia Militar informou que representantes do Coren-ES procuraram a corporação para informar que a técnica em enfermagem estaria atuando ilegalmente no plantão do hospital. Diante do fato, uma equipe foi à unidade, com os denunciantes, onde a profissional foi flagrada com a identificação de enfermeira, atendendo um paciente.

Segundo a PM, por se tratar de uma contravenção penal, a mulher foi conduzida à sede da 3ª Cia da Polícia Militar, em Castelo, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer à sala de audiência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Castelo para prestar esclarecimentos.

O diretor do Coren-ES, Douglas Lírio Rodrigues, explicou que a mulher possui somente registro de técnica em enfermagem junto ao Conselho. Segundo ele, ela responderá ética e criminalmente pelo exercício ilegal da profissão de enfermeira. Ao final do processo de ética, a profissional também pode perder o registro de técnica.

O que diz o hospital

A direção do Hospital Municipal de Castelo demitiu a funcionária, segundo a prefeitura – responsável pela unidade. Procurada, em nota, a administração municipal informou que o caso está sob investigação interna e que a profissional, que era técnica de enfermagem, foi promovida há quatro meses como enfermeira com base em documentos e no registro provisório do Coren-ES, apresentados por ela na unidade.

“O município aguarda o posicionamento do Coren-ES quanto à melhoria do sistema de controle dos seus profissionais para que sejam evitados novos casos, como tem sido noticiado em todo Estado”, informou a Prefeitura de Castelo.

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo voltou a ser procurado pela reportagem para se posicionar diante do pronunciamento da Prefeitura de Castelo. O texto será atualizado quando houver retorno.

Investigação

Em boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar consta que o Conselho Regional de Enfermagem apurou com instituições de ensino superior que a mulher não havia concluído o curso correspondente às documentações que ela apresentou, sendo os documentos supostamente falsos, conforme o Coren-ES.

A direção do Conselho disse que encaminhou a denúncia para as autoridades competentes. Por nota, a Polícia Civil disse que a ocorrência foi encerrada pelos militares com um TCO, não sendo entregue na delegacia. A reportagem questionou a corporação se haverá abertura de um inquérito, mas o questionamento não foi respondido.

