Taxista reage a assalto e ajuda a prender casal de ladrões em Vitória

O casal foi preso por agentes da Guarda Municipal de Vitória que estavam em frente à Delegacia Regional de Vitória

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 13:35 - Atualizado há 6 anos

Um casal foi preso após tentar assaltar um taxista na Avenida Vitória, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (30). A vítima reagiu ao assalto e ajudou a Guarda Municipal a prender os bandidos.

O taxista relatou que estava na Praia de Camburi quando foi acionado por um homem de 38 anos e uma mulher de 40. Os dois pediram uma viagem para o bairro Jucutuquara, também na Capital.

Armada com uma navalha, a mulher sentou no banco de trás do veículo e o comparsa dela sentou ao lado do motorista. Quando o taxista parou em uma semáforo do cruzamento da Avenida Vitória com a Rua Antônio Aleixo, os bandidos anunciaram o assalto.

Ao ser rendido, o taxista disse que não ia dirigir e pediu que o homem assumisse a direção do carro. O criminoso então desceu do táxi e quando seguia para o outro lado do veículo, o taxista arrancou com o carro e entrou pela contramão na Rua Tito Machado.

Quando a vítima curvou para entrar na Rua Construtor Camilo Gianordoli, no Horto, a mulher que estava no banco do passageiro caiu no meio da rua. Na esquina das duas vias está a 1ª Delegacia Regional.

Agentes da Guarda Municipal que registravam ocorrência de um homem rendido no Centro de Vitória foram acionados pelo taxista e prenderam a mulher. O comparsa dela, que seguia o táxi a pé, também foi preso.

SEGUNDO CASO

Na madrugada desta quinta-feira (29), um casal assaltou um taxista após pedir uma corrida do Triângulo, na Praia do Canto, até um motel em Jardim Camburi, Vitória. Os bandidos levaram o táxi, o celular e o dinheiro da vítima. O veículo foi encontrado na Avenida César Hilal, na Praia do Suá, em Vitória na manhã desta quinta.

Taxista assaltado ao levar casal para motel Crédito: Fabíola de Paula/TV Gazeta

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

