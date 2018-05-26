Taxista leva 10 facadas durante assalto em Cariacica

Veículo Cobalt, do taxista de 50 anos, esfaqueado durante um assalto, em Cariacica Crédito: Mayra Bandeira

Um taxista de 50 anos levou 10 facadas após ser atacado por assaltantes na madrugada deste sábado (26), em Cariacica. Os suspeitos embarcaram no carro da vítima como se fossem clientes e pediram uma corrida até Viana. No caminho, eles anunciaram o assalto.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele não foi informado pela secretaria de Saúde (Sesa). O fato aconteceu por volta das 2 horas, na entrada do bairro Vila Rica.

O taxista foi socorrido consciente e relatou aos investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que os criminosos o abordaram no bairro Vila Nova, próximo à uma lanchonete.

A dupla disse que queria ir para Viana. Um deles sentou-se no banco do carona e o outro, no banco de trás do veículo, um Cobalt branco. Depois de passarem pelas proximidades do Terminal de Campo Grande, um dos bandidos mostrou a faca, colocou no pescoço da vítima e anunciou o assalto.

Ele mandou que a vítima entregasse dinheiro e o celular. Para a PM, o taxista contou que entregou o dinheiro e, à Polícia Civil, disse que acabou reagindo e entrou em luta corporal com o bandido armado com a faca.

O assaltante feriu o taxista na cabeça, ombro, pescoço e costas. Em seguida, os criminosos fugiram correndo. Populares encontraram o homem esfaqueado no carro e acionaram a PM. Uma ambulância do Samu foi para o local e socorreu o motorista para o hospital.