Taxista fica na mira de faca durante assalto em Vila Velha

O caso foi registrado na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), em Vitória Crédito: Fábio Vicentini / Arquivo

Vila Velha. Um taxista de 35 anos ficou na mira de uma faca durante um assalto na manhã desta sexta-feira (14), no bairro Novo México, em

polícia, dois suspeitos se passaram por passageiros e anunciaram o assalto assim que embarcaram no táxi, modelo Prisma. Um dos criminosos era branco, vestia camisa verde e estava armado com uma faca. O comparsa dele era negro e usava camisa de cor vermelha. Segundo a, dois suspeitos se passaram por passageiros e anunciaram o assalto assim que embarcaram no táxi, modelo Prisma. Um dos criminosos era branco, vestia camisa verde e estava armado com uma faca. O comparsa dele era negro e usava camisa de cor vermelha.

Os dois assaltantes tomaram o celular do passageiro e R$ 70 em dinheiro que o taxista tinha no bolso. Logo, sob ameaças, a vítima foi obrigada a sair do carro.

Os bandidos fugiram com o veículo, que foi encontrado horas depois abandonado em uma rua atrás de um supermercado, no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha.

O carro foi guinchado e passou por perícia antes de ser devolvido ao proprietário. O crime foi registrado na Delegacia Regional do município e será encaminhada para a Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos, onde serão apuradas a autoria.