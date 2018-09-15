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Crime

Taxista fica na mira de faca durante assalto em Vila Velha

Segundo a polícia, dois suspeitos se passaram por passageiros e anunciaram o assalto assim que embarcaram no táxi, modelo Prisma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 23:19

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 23:19

O caso foi registrado na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), em Vitória Crédito: Fábio Vicentini / Arquivo
Um taxista de 35 anos ficou na mira de uma faca durante um assalto na manhã desta sexta-feira (14), no bairro Novo México, em Vila Velha.
Segundo a polícia, dois suspeitos se passaram por passageiros e anunciaram o assalto assim que embarcaram no táxi, modelo Prisma. Um dos criminosos era branco, vestia camisa verde e estava armado com uma faca. O comparsa dele era negro e usava camisa de cor vermelha.
Os dois assaltantes tomaram o celular do passageiro e R$ 70 em dinheiro que o taxista tinha no bolso. Logo, sob ameaças, a vítima foi obrigada a sair do carro.
Os bandidos fugiram com o veículo, que foi encontrado horas depois abandonado em uma rua atrás de um supermercado, no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha.
O carro foi guinchado e passou por perícia antes de ser devolvido ao proprietário. O crime foi registrado na Delegacia Regional do município e será encaminhada para a Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos, onde serão apuradas a autoria.
 

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