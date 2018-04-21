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Violência

Taxista é assaltado e esfaqueado em Bom Jesus do Norte

Próximo ao fim da corrida, passageiro pediu o celular do taxista e o esfaqueou nas costas

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 18:19
Delegacia de Alegre passa atender apenas em horário de expediente Crédito: Divulgação
Um taxista de 49 anos foi vítima de um assalto e esfaqueado na manhã de sexta-feira (20) em Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Estado. Ele foi ferido por um passageiro, Lucas dos Santos Silva, de 19 anos, que pediu carona de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, ao município vizinho.
A Polícia Militar contou que encontrou dois homens - motorista e passageiro - ensanguentados no bairro São Sebastião. Eles estavam no carro do taxista. O motorista contou que o passageiro pediu uma corrida na rodoviária de Bom Jesus do Itabapoana para Bom Jesus do Norte.
O passageiro exigiu que o taxista lhe entregasse o celular próximo ao ponto final. Neste momento, eles brigaram e o passageiro deu vários golpes de faca nas costas do taxista, que foi encaminhado ao hospital do município.
Lucas contou para a polícia que tem várias passagens por tráfico de drogas e outros crimes, que pegou a corrida para procurar drogas para comprar. Ele foi preso e levado para a delegacia de plantão de Alegre.

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