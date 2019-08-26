Veículo roubado

Taxista assaltado briga com bandido em Vitória

Um dos suspeitos foi detido. O comparsa conseguiu fugir

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 15:25
Um taxista foi assaltado e entrou em luta corporal com o ladrão do lado de fora do carro. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (26), no bairro Joana Darc, em Vitória. O suspeito conseguiu ficar no veículo mas foi preso em flagrante pela polícia. 
Tudo aconteceu na rua Sebastião Costa. Um vídeo gravado por moradores onde tudo aconteceu é possível ver que a vítima chega correr atrás do suspeito identificado pela polícia como Jakson Agostini Gonçalves, em seguida o taxista desce a ladeira e pede socorro na rodovia Serafim Derenzi.
De acordo com a Polícia Civil, os policiais da 1ª Delegacia Regional de Vitória passaram no momento em que a vítima pedia ajuda. Os civis deram voz de prisão, mas o bandido não obedeceu. Ele fugiu pela rodovia e bateu com o carro a poucos metros. O carro foi devolvido ao taxista e o assaltante foi preso.
Com o suspeito foi encontrado uma arma falsa. O comparsa que estava no carro com Jakson conseguiu fugir.
Jakson Agostini Gonçalves foi autuado em flagrante por roubo mediante grave ameaça ou violência a pessoa e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

