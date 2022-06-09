Táxi correndo e passageiro nervoso levam PM a encontrar drogas em Vitória

Um adolescente de 17 anos foi apreendido depois que policiais militares encontraram 150 pedras de crack com ele. O rapaz estava dentro de um táxi, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, o taxista pegou o adolescente na praça de Itararé e o destino era o bairro Maria Ortiz.
Militares pararam o carro na Avenida Fernando Ferrari depois que o veículo passou em alta velocidade e o adolescente olhou assustado para os policiais. Durante a revista, as pedras de crack foram encontradas no bolso do adolescente. Ele confessou que estava fazendo o transporte da droga entre os dois bairros e receberia R$ 100 pelo serviço.
O taxista disse que em nenhum momento desconfiou do passageiro.
O adolescente foi encaminhado juntamente com a droga apreendida à Delegacia Regional de Vitória.
