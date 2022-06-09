Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tráfico

Táxi correndo e passageiro nervoso levam PM a encontrar drogas em Vitória

Adolescente confessou que a droga era dele e que receberia R$ 100 para transportá-la do bairro Itararé para Maria Ortiz

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 10:23

Redação de A Gazeta

Pedras de crack apreendidas com adolescente dentro de táxi em Vitória Crédito: Reprodução
Um adolescente de 17 anos foi apreendido depois que policiais militares encontraram 150 pedras de crack com ele. O rapaz estava dentro de um táxi, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, o taxista pegou o adolescente na praça de Itararé e o destino era o bairro Maria Ortiz.
Militares pararam o carro na Avenida Fernando Ferrari depois que o veículo passou em alta velocidade e o adolescente olhou assustado para os policiais. Durante a revista, as pedras de crack foram encontradas no bolso do adolescente. Ele confessou que estava fazendo o transporte da droga entre os dois bairros e receberia R$ 100 pelo serviço.
O taxista disse que em nenhum momento desconfiou do passageiro.
O adolescente foi encaminhado juntamente com a droga apreendida à Delegacia Regional de Vitória.
*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.

Tópicos Relacionados

Grande Vitória tráfico de drogas Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados