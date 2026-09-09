Tatuagens e tráfico: PM descobre drogas e munições em estúdio de Vila Velha

Um homem de 38 anos, apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas do bairro Boa Vista, em Vila Velha, foi preso na manhã de terça-feira (8) durante uma ação da Força Tática em Barramares, no mesmo município. Outro homem, de 39 anos, também foi detido.





Segundo a PM, os dois estavam em um estúdio de tatuagem que estaria sendo usado para armazenar e preparar drogas para venda. No local, foram apreendidos:





1 tablete de crack, pesando 515 gramas;

3 unidades de haxixe;

1 tablete de maconha, pesando 368 gramas;

483 pedras de crack, pesando 248 gramas;

1 bucha de maconha;

material para embalo;

2 balanças de precisão;

1 carregador de pistola;

13 munições;

R$ 6.962 em espécie;

2 papelotes de haxixe.





Segundo o soldado Duarte, da PM, a Força Tática recebeu denúncias de que o estúdio era utilizado para armazenar e comercializar drogas. Os militares foram até o local e, com o auxílio de cães farejadores, constataram a presença de entorpecentes.





Do lado de fora do imóvel, os policiais ouviram uma conversa entre dois homens. Com o auxílio de uma escada, os militares conseguiram visualizar um terreno próximo e viram um dos suspeitos sair do estúdio carregando uma bandeja com drogas.





Quando os policiais deram voz de abordagem, o homem tentou fugir e jogou algumas pedras de crack pelo corredor. Ele pulou um muro, mas foi alcançado e abordado pelos militares no terreno vizinho.





Dentro do estúdio, os policiais encontraram mais drogas e materiais utilizados para o embalo dos entorpecentes.





A Polícia Militar não soube informar se o proprietário utilizava o espaço para prestar serviços de tatuagem ou se o local era usado apenas para armazenar e comercializar drogas. Segundo a corporação, os dois homens têm passagens pela Justiça.





Ainda de acordo com a PM, o proprietário do estúdio havia sido preso há cerca de um mês, em Boa Vista, Vila Velha, após ser flagrado com uma pistola dentro do carro. Segundo o soldado Duarte, ele teria confessado a um dos policiais que era gerente de um ponto de venda de drogas no bairro.





“O outro não quis falar nada, mas a gente sabe que ele tem uma família muito influente no tráfico de drogas também no bairro de Boa Vista”, disse o soldado Duarte.





A Polícia Civil informou que os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha. O homem de 38 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Já o segundo suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de munição. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.





* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.