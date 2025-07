Marataízes e Itapemirim

Suspeitos são presos por tráfico de drogas e furto de arma no Litoral Sul do ES

Cinco homens foram detidos por associação com o tráfico, já outro por furtar uma arma e disparar com ela; prisões ocorreram na manhã desta quinta (17)

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de julho de 2025 às 16:29

Seis suspeitos foram presos em operação no Litoral Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Seis suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo foram presos na manhã desta quinta-feira (17) nas cidades de Marataízes e Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis ligados a uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas, tendo como base um bar na Barra do Itapemirim, em Marataízes.>

Também foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína, uma balança de precisão, material para embalo de drogas e R$ 8.600,00 em espécie. Quatro homens foram presos em uma casa na zona rural de Itapemirim. No bar, uma mulher e o proprietário do estabelecimento, apontado como chefe do grupo e já condenado por homicídio e tráfico, também foram presos. A Polícia Civil investiga ainda a ligação da quadrilha com dois homicídios que ocorreram recentemente nos municípios. >

Arma, dinheiro e drogas foram apreendidos em uma operação no litoral Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Os cinco homens foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, já a mulher assinou um termo circunstanciado (TCO) por comprar drogas para consumo pessoal. Em seguida, eles foram levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.>

Outro homem foi preso no bairro Acapulco, em Marataízes, após furtar uma pistola em uma casa e disparar com a arma. O suspeito foi flagrado com ela na cintura e confessou o crime. Ele foi autuado por furto e disparo de arma de fogo e também encaminhado ao CDP. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta