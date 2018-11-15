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Crime

Suspeitos são presos após assalto em padaria em Guarapari

O crime aconteceu na última terça-feira (13), no Centro de Guarapari

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 01:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 01:34
Crédito: Pixabay
Duas pessoas foram presas nesta quarta-feira (14) após a polícia investigar um assalto a uma padaria localizada no Centro de Guarapari, que aconteceu na noite da última terça-feira (13). A câmera de videomonitoramento flagrou a ação e, por meio das imagens, a polícia conseguiu identificar os suspeitos.
Ao Gazeta Online, o titular da Delegacia Patrimonial de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio, contou que um dos suspeitos tinha cometido um assalto a uma joalheira localizada no Bairro Muquiçaba, no dia 18 de outubro. "Na ocasião do roubo a joalheria, a imagem dele foi amplamente divulgada pela imprensa local. Uma pessoa acabou reconhecendo ele nas imagens da padaria e denunciou pra polícia. A nossa equipe viu esse vídeo e teve facilidade pra reconhecê-lo em razão da exposição que ele tinha", disse.
Segundo o titular, um dos acusados foi preso em casa, no bairro Bela Vista, também no município. O outro suspeito  que participou somente do assalto a padaria  foi detido enquanto trabalhava em uma obra. À polícia, eles confessaram o crime. A dupla foi encaminhada à delegacia e deve ser transferida para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.
O delegado afirmou que os itens roubados da joalheria, entre relógios e joias, e cerca de R$ 300 da padaria, não foram recuperados. Ele acredita que os suspeitos trocaram os produtos por drogas.
 

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