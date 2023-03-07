Suspeitos roubam carro e sequestram mulher em São Mateus; veja vídeo

Imagens de uma câmera de segurança flagraram a mulher estacionando o Fiat Toro branco. Ela pegava uma sacola do lado do carona quando os suspeitos se aproximaram, anunciaram o assalto e a sequestraram. Um deles vai na condução do automóvel e outro com ela, no banco de trás (veja acima).

A PM soube do caso e recebeu a informação de que a caminhonete estava passando pelo bairro Litorâneo. Depois, os policiais viram que a caminhonete foi abandonada na região, e os suspeitos fugiram a pé por uma área de mata, que dá acesso ao bairro Village. As equipes que faziam um cerco na BR 101 seguiram até o local.

Um militar viu os suspeitos, que perceberam a aproximação da PM e se abaixaram para tentar se esconder no mato. Eles foram detidos com um celular, dois cordões dourados e um revólver calibre 38 com quatro munições intactas. O veículo dela estava próximo e foi recuperado pela corporação.

Segundo a Polícia Militar, a vítima não sofreu lesões e conseguiu pedir ajuda para um homem que passava pelo local em que foi abandonada. Ela ligou para o 190, e uma viatura foi ao encontro dela.

Os dois suspeitos, um de 16 anos e outro de 23 anos, foram encaminhados para a Delegacia Regional de São Mateus. A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado por corrupção de menores e roubo com concurso de pessoas e restrição de liberdade. Ele foi encaminhado ao presídio.