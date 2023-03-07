Jovens saem da Serra para furtar motos em Marilândia e são apreendidos

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos após furtarem duas motos em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (7). Segundo informações da Polícia Militar, houve uma perseguição para alcançar os suspeitos. Eles disseram para os policiais que saíram de Nova Almeida, na Serra, com intuito de, depois, vender os veículos por R$ 1 mil cada.
A PM informou que foi montado um cerco na rodovia ES 356 depois que os jovens foram vistos seguindo da cidade em direção à Colatina. Após o acompanhamento, a abordagem aconteceu próximo ao trevo de acesso à parte central de Marilândia. O adolescente de 16 anos chegou a abandonar a moto e tentou fugir por uma área de mata, mas não conseguiu. Os dois acabaram detidos.
Os adolescentes relataram para os policiais que saíram de Nova Almeida utilizando um carro de aplicativo e que pagaram R$ 150 pela corrida. Eles disseram que escolheram cometer os crimes em Marilândia porque souberam que havia muitas motos estacionadas nas ruas durante a noite, o que facilitaria a ação.
Os suspeitos confessaram que furtaram as motocicletas em Marilândia e foram conduzidos até a delegacia. A Polícia Civil informou que os adolescentes vão responder por ato infracional análogo ao crime de roubo e furto qualificado três vezes. Eles serão apresentados à Justiça. As motos foram recuperadas.