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Estratégia do crime

Jovens saem da Serra para furtar motos em Marilândia e são apreendidos

Adolescentes de 15 e 16 anos disseram aos policiais que souberam que veículos ficavam nas ruas durante a noite; intuito era vendê-los por R$ 1 mil cada
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 mar 2023 às 12:33

Publicado em 07 de Março de 2023 às 12:33

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos após furtarem duas motos em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (7). Segundo informações da Polícia Militar, houve uma perseguição para alcançar os suspeitos. Eles disseram para os policiais que saíram de Nova Almeida, na Serra, com intuito de, depois, vender os veículos por R$ 1 mil cada.
A PM informou que foi montado um cerco na rodovia ES 356 depois que os jovens foram vistos seguindo da cidade em direção à Colatina. Após o acompanhamento, a abordagem aconteceu próximo ao trevo de acesso à parte central de Marilândia. O adolescente de 16 anos chegou a abandonar a moto e tentou fugir por uma área de mata, mas não conseguiu. Os dois acabaram detidos.
Moto é levada por criminosos em Marilândia
Moto é levada por criminosos em Marilândia Crédito: Reprodução | Videomonitoramento
Os adolescentes relataram para os policiais que saíram de Nova Almeida utilizando um carro de aplicativo e que pagaram R$ 150 pela corrida. Eles disseram que escolheram cometer os crimes em Marilândia porque souberam que havia muitas motos estacionadas nas ruas durante a noite, o que facilitaria a ação.
Os suspeitos confessaram que furtaram as motocicletas em Marilândia e foram conduzidos até a delegacia. A Polícia Civil informou que os adolescentes vão responder por ato infracional análogo ao crime de roubo e furto qualificado três vezes. Eles serão apresentados à Justiça. As motos foram recuperadas.

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