Em Vila Velha

Suspeitos rendem frentista e roubam posto de combustíveis no ES; veja vídeo

Os criminosos, que estavam armados e chegaram em duas motos, levaram cerca de R$ 165, além de R$ 50 de gasolina que não foram pagos

2 min de leitura min de leitura

Quatro criminosos armados em duas motos renderam um frentista e roubaram um posto de combustíveis no bairro Ibes, em Vila Velha, no início da madrugada desta terça-feira (30). O assalto aconteceu a pouco mais de 50 metros do 4 º Batalhão da Polícia Militar, e foi todo flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram o relógio marcando 00h56. Os quatro suspeitos chegam ao posto, mas apenas dois deles continuam no local, em uma motocicleta. Os outros seguem, na outra moto, em direção ao bairro Glória.

Os assaltantes se passam por clientes e colocam cerca de R$ 50 de gasolina. Dois minutos depois, os dois suspeitos que saíram retornam ao posto e rendem o frentista.

No vídeo é possível ver que um deles coloca a arma na nuca do trabalhador. O grupo obriga a vítima a abrir uma gaveta. Outro bandido coloca uma arma na barriga da vítima. De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os criminosos levaram todo dinheiro que tinha no caixa, cerca de R$ 165. A ação dura poucos segundos. Os quatro voltam para as duas motocicletas e ameaçam sair do estabelecimento.

No entanto, eles retornam, voltam a render o frentista e em seguida fogem pela Avenida Carlos Lindenberg, no sentido Praia da Costa.

No boletim de ocorrência, consta que, além do dinheiro roubado e da gasolina que não foi paga, os criminosos levaram produtos que estavam em exposição em um armário do posto, como latas de graxa e de cera.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o frentista parou uma viatura da Polícia Militar que passou na rua cerca de cinco minutos depois do roubo. Os policiais fizeram buscas, mas não acharam os criminosos.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do 7º Distrito Policial de Vila Velha.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta