Suspeitos invadem casa e família é feita refém durante assalto em Rio Bananal

Lençóis foram utilizados para amarrar as mãos de pai e filho durante assalto em Rio Bananal Crédito: Isaac Ribeiro

Uma família passou por momentos de desespero durante um assalto na região de São Sebastião, em Rio Bananal, na região Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (19). Pai, mãe e filho foram feitos de reféns por dois indivíduos armados dentro da própria residência. Segundo apurações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, o jovem, de 19 anos, e o pai, um produtor rural de 56 anos, tiveram as mãos amarradas por lençóis.

Em entrevista ao repórter, o produtor rural contou que saía para a roça de café por volta das 6h quando ouviu o barulho do alarme do carro. Achando o som estranho, ele voltou para dentro de casa. Ao ir na cozinha tomar um copo d'água, ele se deparou com um suspeito apontando uma arma na direção dele, e com outro indivíduo com uma arma apontada para a barriga do filho.

Neste momento, os suspeitos anunciaram o assalto, colocaram mãe, pai e filho na sala da residência, rasgaram lençóis e utilizaram para amarrar as mãos do pai e do filho. A mulher, por sua vez, não teve as mãos amarradas, pois tinha acabado de passar por uma cirurgia. A família então foi trancada no quarto do casal.

Quando as vítimas perceberam que os suspeitos tinham ido embora, após cerca de 50 minutos dentro da casa, pai e filho conseguiram se desamarrar. O jovem pulou a janela e arrombou a porta do quarto, visto que os suspeitos fecharam a porta e jogaram a chave fora.

Os suspeitos fugiram do local levando televisão, dois celulares, dois capacetes, uma espingarda de pressão, 48 sacas de café, documentos, cartões de banco, R$ 1.500,00 em espécie, além do carro da família, que foi recuperado horas depois no bairro Santa Cruz, em Linhares. Os materiais roubados pelos suspeitos também foram recuperados, no entanto, os dois indivíduos não foram localizados.

Segundo a Polícia Civil, o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Rio Bananal. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.