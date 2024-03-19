Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Suspeitos invadem casa e família é feita refém durante assalto em Rio Bananal

Pai e filho tiveram as mãos amarradas com lençóis; objetos foram recuperados, mas, até o momento, nenhum suspeito foi detido

Publicado em 19 de Março de 2024 às 19:34

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

19 mar 2024 às 19:34
Lençóis foram utilizados para amarrar as mãos de pai e filho durante assalto em Rio Bananal
Lençóis foram utilizados para amarrar as mãos de pai e filho durante assalto em Rio Bananal Crédito: Isaac Ribeiro
Uma família passou por momentos de desespero durante um assalto na região de São Sebastião, em Rio Bananal, na região Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (19). Pai, mãe e filho foram feitos de reféns por dois indivíduos armados dentro da própria residência. Segundo apurações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, o jovem, de 19 anos, e o pai, um produtor rural de 56 anos, tiveram as mãos amarradas por lençóis. 
Em entrevista ao repórter, o produtor rural contou que saía para a roça de café por volta das 6h quando ouviu o barulho do alarme do carro. Achando o som estranho, ele voltou para dentro de casa. Ao ir na cozinha tomar um copo d'água, ele se deparou com um suspeito apontando uma arma na direção dele, e com outro indivíduo com uma arma apontada para a barriga do filho.  
Neste momento, os suspeitos anunciaram o assalto, colocaram mãe, pai e filho na sala da residência, rasgaram lençóis e utilizaram para amarrar as mãos do pai e do filho. A mulher, por sua vez, não teve as mãos amarradas, pois tinha acabado de passar por uma cirurgia. A família então foi trancada no quarto do casal.
Quando as vítimas perceberam que os suspeitos tinham ido embora, após cerca de 50 minutos dentro da casa, pai e filho conseguiram se desamarrar. O jovem pulou a janela e arrombou a porta do quarto, visto que os suspeitos fecharam a porta e jogaram a chave fora. 
Os suspeitos fugiram do local levando televisão, dois celulares, dois capacetes, uma espingarda de pressão, 48 sacas de café, documentos, cartões de banco, R$ 1.500,00 em espécie, além do carro da família, que foi recuperado horas depois no bairro Santa Cruz, em Linhares. Os materiais roubados pelos suspeitos também foram recuperados, no entanto, os dois indivíduos não foram localizados.
Segundo a Polícia Civil, o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Rio Bananal. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta 

Veja Também

Como funcionava esquema criminoso no ES ligado ao Comando Vermelho

'Operação Arrastão' prende 7 e apreende 35 kg de maconha em Itapemirim

Homem invade casa e agride ex em Cariacica após ver status do WhatsApp

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio Bananal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados