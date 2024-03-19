Homem invade casa e agride ex em Cariacica após ver status do WhatsApp

Uma mulher de 34 anos foi agredida com socos pelo ex-marido após postar no status do WhatsApp que estava namorando, na noite da última segunda-feira (18), no bairro Vila Merlo, em Cariacica . Foi o filho mais velho dela, de 14 anos, que ligou para a polícia e pediu socorro.

A vítima contou à polícia que estava na cozinha quando o homem de 33 anos invadiu a residência e já chegou dando socos. As agressões aconteceram na frente dos filhos dela, de 4, 7, 9 e 14 anos. Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a mulher relatou o que viveu.

"Ele me deu dois socos na cabeça, uns três nas costas, tomou o meu celular da mão do meu filho de 4 anos e quebrou meu celular todo" X. - Mulher agredida pelo ex-marido

O homem ainda disse que iria matar a vítima caso ela chamasse a polícia. Mas ele não contava que o filho dela, de 14 anos, iria ligar para as autoridades. "Nem eu sabia que ele tinha ligado. Ele chegou para mim e falou: mãe, fica calma, não chora, porque eu liguei para a polícia e eles estão vindo", detalhou a mulher.

Vítima foi levada para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Quando os policiais chegaram até a casa, o suspeito já tinha fugido. A Polícia Civil disse que "o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica e não há detalhes que possam ser repassados neste momento. A vítima solicitou uma medida protetiva de urgência contra o suspeito".