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Sul do ES

'Operação Arrastão' prende 7 e apreende 35 kg de maconha em Itapemirim

Durante as ações, líder da organização criminosa localizada no bairro Campo Acima foi preso; operação ocorreu entre a última quarta (13) e esta segunda-feira (18)

Publicado em 19 de Março de 2024 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2024 às 12:22
Operação prende sete pessoas e apreende 35 quilos de maconha
Operação prende sete pessoas e apreende 35 quilos de maconha Crédito: Divulgação/ PCES
Sete suspeitos foram detidos e dois adolescentes apreendidos, entre a última quarta-feira (13) e esta segunda-feira (18), durante uma operação das polícias civil e militar em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Além das prisões para combater o tráfico de drogas, mais de 35 kg de maconha, pinos de cocaína, haxixe, crack, radiocomunicadores, dinheiro, material para embalagem e preparo de entorpecentes foram apreendidos.
Denominada Operação Arrastão, a ação foi deflagrada no bairro Campo Acima. Na última quarta-feira (13), houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e resultou na prisão do líder do grupo criminoso, um homem de 26 anos, e mais dois associados, ambos de 20 anos, com a posse de diversos tipos de drogas e materiais relacionados ao tráfico.
Um adolescente de 15 anos também foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público do Estado (MPES) quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.
Foram apreendidos dez celulares, R$ 500, maconha, tablete de crack, pinos de cocaína, dois cordões de ouro e prata e uma capa de colete balístico.
Operação prende sete pessoas e apreende 35 quilos de maconha
Operação prende sete pessoas e apreende 35 quilos de maconha Crédito: Divulgação/ PCES
Já na última sexta-feira (15), seis mandados judiciais foram cumpridos, levando à apreensão de mais drogas, dinheiro, equipamentos de comunicação e outros itens utilizados no tráfico de drogas. Dois homens, um de 18 e outro de 30 anos, e uma mulher de 28 anos, foram presos em flagrante por fazerem parte da associação criminosa liderada pelo suspeito detido no dia anterior.
Um adolescente também foi apreendido. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, o adolescente também foi reintegrado à família.
Durante as diligências, foram apreendidos um celular, R$ 4.826, em espécie, porções de drogas, máquina de cartão modelo portátil, duas balanças de precisão, dois rádios comunicadores e documentações diversas.
Operação prende sete pessoas e apreende 35 quilos de maconha
Operação prende sete pessoas e apreende 35 quilos de maconha Crédito: Divulgação/ PCES
Em uma ação contínua aproximadamente 35 quilos de maconha foram apreendidos na tarde de segunda-feira (18). Durante a operação, uma mulher de 18 anos foi detida em flagrante por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de drogas. Ainda foi recolhido seis tabletes de haxixe, R$ 200,00 em espécie, uma porção de maconha pequena e um coldre.
Segundo o titular da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, delegado Djalma Lemos, a investigação teve início após diversos relatos e denúncias sobre a venda de drogas na região das casinhas populares de Campo Acima. O grupo criminoso, liderado pelo suspeito detido na última quarta-feira (14), empregava métodos coercitivos, incluindo o uso de armas de fogo, para impor seu domínio sobre os moradores locais.
Todos os detidos tiveram prisões confirmadas nas audiências de custódia e estão sob custódia no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

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