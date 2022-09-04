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Vila Rubim

Suspeitos em motos atiram e ferem quatro pessoas em Vitória

Entre os feridos estão duas mulheres, um homem e uma adolescente de 15 anos. Segundo testemunhas, ocorria uma festa de família no local do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2022 às 12:27

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 12:27

Rua onde 4 pessoas foram baleadas na Vila Rubim, em Vitória
Rua onde 4 pessoas foram baleadas na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Any Cometti
Quatro pessoas foram baleadas durante um tiroteio no final da noite deste sábado (3) na Vila Rubim, em Vitória. Entre os feridos estão duas mulheres, um homem e uma adolescente de 15 anos. O crime  aconteceu na Rua Ladeira São João. Ninguém foi preso.
Testemunhas contaram aos policiais militares que atenderam a ocorrência que os suspeitos passaram no local em duas motos e saíram atirando.
Segundo informações da Polícia Militar, três baleados foram socorridos para a Santa Casa . Uma das mulheres baleadas foi encontrada no interior de uma casa. Os militares foram até o local e encontraram a vítima, que foi levada pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
Um morador que não quis se identificar contou à reportagem da TV Gazeta que acordou assustado no meio da noite com a correria e viu muita gente correndo. Segundo ele, foram cerca de 12 disparos. Com medo, o morador não saiu de casa.
Outra pessoa que mora no bairro comentou que ocorria uma festa de família na rua e que três das pessoas baleadas eram parentes.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
(Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta)

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