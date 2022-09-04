Suspeitos em motos atiram e ferem quatro pessoas em Vitória

Rua onde 4 pessoas foram baleadas na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Any Cometti

Quatro pessoas foram baleadas durante um tiroteio no final da noite deste sábado (3) na Vila Rubim, em Vitória. Entre os feridos estão duas mulheres, um homem e uma adolescente de 15 anos. O crime aconteceu na Rua Ladeira São João. Ninguém foi preso.

Testemunhas contaram aos policiais militares que atenderam a ocorrência que os suspeitos passaram no local em duas motos e saíram atirando.

Segundo informações da Polícia Militar , três baleados foram socorridos para a Santa Casa . Uma das mulheres baleadas foi encontrada no interior de uma casa. Os militares foram até o local e encontraram a vítima, que foi levada pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

Um morador que não quis se identificar contou à reportagem da TV Gazeta que acordou assustado no meio da noite com a correria e viu muita gente correndo. Segundo ele, foram cerca de 12 disparos. Com medo, o morador não saiu de casa.

Outra pessoa que mora no bairro comentou que ocorria uma festa de família na rua e que três das pessoas baleadas eram parentes.

Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), e até o momento nenhum suspeito foi detido.

A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.