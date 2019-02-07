Suspeitos de tráfico são flagrados em caixa d'água pela PM em Vitória

Na tentativa de fugir de uma operação policial realizada na manhã desta quarta-feira (06) no Morro da Capixaba, em Vitória, três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas se esconderam dentro uma caixa d'água, mas acabaram presos.
De acordo com a Polícia Militar, Gleidson dos Santos Silva, 21, Marcelo Lomeu Gomes, 18 anos, e Roney Suisso Ferreira, 21, estariam atuando no tráfico de drogas no Morro da Capixaba. Durante a operação, os militares apreenderam uma pistola calibre 380, 18 munições do mesmo calibre, um carregador de pistola, 28 pinos de cocaína, 46 pedras de crack, 24 buchas de maconha, três radiocomunicadores, uma touca ninja e R$ 30.
Suspeitos de tráfico são flagrados em caixa dENTITY_apos_ENTITYágua pela PM em Vitória
Gleidson, Marcelo, Roney e o material apreendido foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, o trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas mediante associação e emprego de arma de fogo. Todos eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).