Suspeitos de tráfico são flagrados em caixa d'água pela PM em Vitória

De acordo com a Polícia Militar, Gleidson dos Santos Silva, 21, Marcelo Lomeu Gomes, 18 anos, e Roney Suisso Ferreira, 21, estariam atuando no tráfico de drogas no Morro da Capixaba. Durante a operação, os militares apreenderam uma pistola calibre 380, 18 munições do mesmo calibre, um carregador de pistola, 28 pinos de cocaína, 46 pedras de crack, 24 buchas de maconha, três radiocomunicadores, uma touca ninja e R$ 30.