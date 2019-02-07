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Operação

Suspeitos de tráfico são flagrados em caixa d'água pela PM em Vitória

De acordo com a Polícia Militar, três jovens estariam atuando no tráfico de drogas no Morro da Capixaba, em Vitória

Publicado em 

07 fev 2019 às 00:26

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 00:26

Suspeitos de tráfico são presos dentro de caixa d'água no Morro da Capixaba, em Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Na tentativa de fugir de uma operação policial realizada na manhã desta quarta-feira (06) no Morro da Capixaba, em Vitória, três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas se esconderam dentro uma caixa d'água, mas acabaram presos.
De acordo com a Polícia Militar, Gleidson dos Santos Silva, 21, Marcelo Lomeu Gomes, 18 anos, e Roney Suisso Ferreira, 21, estariam atuando no tráfico de drogas no Morro da Capixaba. Durante a operação, os militares apreenderam uma pistola calibre 380, 18 munições do mesmo calibre, um carregador de pistola, 28 pinos de cocaína, 46 pedras de crack, 24 buchas de maconha, três radiocomunicadores, uma touca ninja e R$ 30.
Suspeitos de tráfico são flagrados em caixa dENTITY_apos_ENTITYágua pela PM em Vitória
Gleidson, Marcelo, Roney e o material apreendido foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, o trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas mediante associação e emprego de arma de fogo. Todos eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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