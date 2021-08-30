Suspeitos de repassarem armas para traficantes são presos em Jaguaré

Segundo a polícia, os suspeitos compravam armas legais e repassavam para traficantes. Crédito: Polícia Civil / Divulgação

Operação Asfixia, em Seis pessoas foram presas durante a segunda fase da, em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os detidos são suspeitos de comprar armas legais e repassavam para traficantes. Durante as prisões, foram apreendidas diversas armas, nove veículos e R$ 54 mil em dinheiro. A ação ocorreu na quinta (26) e sexta-feira (27) da última semana.

A Polícia Civil explicou que os presos são cinco homens e uma mulher, todos envolvidos no comércio ilegal de armas. Entre as apreensões, há pistolas, armas maiores e diversas munições. As investigações apontaram que se trata de uma associação criminosa que vinha atuando na região Norte do Estado.

“Eles compravam armas de forma legal e repassavam para os comparsas, para utilizarem na prática de crimes. Observamos que aumentou ultimamente o número de pessoas sem passagem pela polícia, pessoas de bem que estão adquirindo armas de forma legal, de maneira lícita, para revender munição ou mesmo emprestar a arma para o crime organizado”, relatou o delegado Christian Waicher

Segundo a polícia, os suspeitos compravam armas legais e repassavam para traficantes. Crédito: Polícia Civil / Divulgação

Durante a operação, a Polícia Civil fechou fábricas de armas que abasteciam criminosos para a prática de diversos crimes, como homicídios, assaltos e a disputa pelo tráfico de drogas.