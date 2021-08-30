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Sem feridos

Vídeo: festa de cavalgada termina com tiros e confusão em Itapemirim

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência neste domingo (29), mas nenhum envolvido na briga foi encontrado. Evento ocorreu na localidade de Ilha do Gato

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 17:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 ago 2021 às 17:20
Festa termina em confusão no interior de Itapemirim
Uma pessoa aparece apontando uma arma para o alto em vídeo gravado na festa em Itapemirim Crédito: Reprodução | Redes sociais
Uma festa de cavalgada no interior do município de Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, terminou em confusão e tiros na noite do último domingo (29). A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, mas nenhum envolvido na briga foi encontrado no local da festa, que ocorreu na localidade de Ilha do Gato. A PM informou que ninguém ficou ferido.
Parte da confusão foi registrada em um vídeo, que circula em redes sociais. As imagens mostram uma briga e, em seguida,  uma pessoa aponta uma arma para o alto e efetua dois disparos. Veja:
Segundo  Polícia Militar, a confusão aconteceu em uma festa de cavalgada, quando disparos de arma de fogo foram efetuados. Aos militares, o segurança e o organizador do evento contaram que três pessoas atiraram e, em seguida, fugiram em dois veículos. A PM tentou localizar os suspeitos, mas ninguém foi encontrado.
Em nota, a Polícia Civil informou não haver registro de ocorrência com as características informadas. A organização do evento também foi procurada pela reportagem de A Gazeta. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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