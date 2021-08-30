Vídeo: festa de cavalgada termina com tiros e confusão em Itapemirim

Parte da confusão foi registrada em um vídeo, que circula em redes sociais. As imagens mostram uma briga e, em seguida, uma pessoa aponta uma arma para o alto e efetua dois disparos. Veja:

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Segundo Polícia Militar, a confusão aconteceu em uma festa de cavalgada, quando disparos de arma de fogo foram efetuados. Aos militares, o segurança e o organizador do evento contaram que três pessoas atiraram e, em seguida, fugiram em dois veículos. A PM tentou localizar os suspeitos, mas ninguém foi encontrado.