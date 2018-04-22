Suspeitos de matar jovem são flagrados por câmera de vigilância

Jovem de 18 anos foi morta na casa do namorado com tiro na cabeça em Linhares Crédito: Internauta Whatsapp/Gazeta Online

São dois os suspeitos do assassinato da jovem Chayene Rosa de Souza , de 18 anos, que morreu na casa do namorado, em Linhares, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma câmera de vigilância da prefeitura próxima ao local flagrou, minutos antes do crime, uma motocicleta Honda CG branca com dois ocupantes, que passou em alta velocidade em direção ao bairro Planalto.

O crime aconteceu na tarde deste sábado (21), no bairro Nova Esperança. Ao chegarem ao local, militares se depararam com o namorado da jovem segurando-a no colo e a vítima com um ferimento na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que ela estava morta

Sobre o crime, uma testemunha contou aos policiais que ela e Chayene estavam sentadas no sofá que fica na garagem da residência. A testemunha foi tomar banho e escutou um disparo. Quando saiu, viu Chayene deitada no sofá com um tiro na cabeça.