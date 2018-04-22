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Violência em Linhares

Suspeitos de matar jovem são flagrados por câmera de vigilância

Chayene Rosa de Souza, 18 anos, foi morta com um tiro na cabeça na casa do namorado

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 17:54
Jovem de 18 anos foi morta na casa do namorado com tiro na cabeça em Linhares Crédito: Internauta Whatsapp/Gazeta Online
São dois os suspeitos do assassinato da jovem Chayene Rosa de Souza, de 18 anos, que morreu na casa do namorado, em Linhares, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma câmera de vigilância da prefeitura próxima ao local flagrou, minutos antes do crime, uma motocicleta Honda CG branca com dois ocupantes, que passou em alta velocidade em direção ao bairro Planalto.
O crime aconteceu na tarde deste sábado (21), no bairro Nova Esperança. Ao chegarem ao local, militares se depararam com o namorado da jovem segurando-a no colo e a vítima com um ferimento na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que ela estava morta
Sobre o crime, uma testemunha contou aos policiais que ela e Chayene estavam sentadas no sofá que fica na garagem da residência. A testemunha foi tomar banho e escutou um disparo. Quando saiu, viu Chayene deitada no sofá com um tiro na cabeça.
Minutos depois, o namorado da vítima chegou, tirou a jovem do sofá e a arrastou para o portão da garagem, ficando com ela nos braços até a chegada da PM e dos Bombeiros. As testemunhas foram conduzidas à 16ª Delegacia Regional de Linhares para prestar mais esclarecimentos. Não há informações sobre detidos.

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