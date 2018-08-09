Suspeitos de furtar produtos de loja são identificados na Serra

Suspeitos de furto a loja em Porto Canoa Crédito: Divulgação

Dois suspeitos de participarem de furtos a uma loja de eletrodomésticos em Porto Canoa, na Serra, no dia 25 de julho deste ano, foram identificados pela equipe da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial. Parte do material furtado foi recuperado e um dos suspeitos ainda não se apresentou à polícia, enquanto o outro prestou depoimento e foi liberado. A polícia procura por mais quatro homens suspeitos de participarem dos assaltos.

As informações foram passadas por meio de coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (9). De acordo com o titular da da Delegacia Patrimonial, delegado Henrique Vidigal, o primeiro suspeito é Mateus Souza Mendes, de 20 anos. A polícia chegou até ele por meio do Disque-denúncia 181 e, na casa do suspeito, em Parque das Laranjeiras, região da Grande Jacaraípe, foram encontrados os objetos furtados.

Mateus não estava em casa, apenas a esposa, que confirmou a participação do rapaz no roubo à loja. Na casa dele foram encontrados uma caixa de som, uma panela elétrica, celulares e um notebook provenientes do assalto no último dia 25 de julho. O suspeito ainda não foi encontrado, mas havia dito que se apresentaria à polícia, o que não aconteceu ainda.

O outro suspeito identificado é Charles Pereira Garcia Junior, de 27 anos, que participou, de acordo com o delegado Vidigal, do furto ocorrido no dia 07 deste mês à loja de eletrodomésticos. A polícia chegou até Charles porque um dos celulares que foram roubados por ele foi localizado com uma mulher que trabalha em uma farmácia, em Vitória.

A mulher contou à polícia que comprou o celular de Charles e o identificou. O suspeito foi localizado e encaminhado para a Delegacia Patrimonial, onde prestou depoimento, mas como não havia mais situação de flagrante, nem um mandado de prisão em aberto contra ele, Charles foi ouvido e liberado.

Os dois suspeitos responderão por furto qualificado e por associação criminosa. O delegado descartou a possibilidade de formação de quadrilha especializada em furto. Ele disse, durante a coletiva, que os suspeitos não se conhecem e não agiram juntos.

OBJETOS FURTADOS

Eletrônicos roubados em uma loja no dia 25 de julho foram encontrados na casa de um dos suspeitos do furto Mateus Souza Mendes, de 20 anos Crédito: Divulgação

Durante a coletiva, o delegado responsável pelas identificações Henrique Vidigal confirmou que foram roubados nos dois crimes, dia 25 de julho e na última terça (07) , 23 celulares.

Dos 23 aparelhos, sete foram recuperados. Dos sete, quatro pessoas foram autuadas pelo crime de receptação. O delegado explica que essas pessoas sabiam que estavam comprando material furtado.

Ainda entre os sete aparelhos recuperados, outros três compradores identificados compraram de boa fé, não sabendo se tratar de produtos furtados. Portanto, prestaram depoimento, devolveram os aparelhos e não responderão por nenhum crime.