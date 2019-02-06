Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abuso de crianças

Suspeitos de estupro são agredidos por vizinhos e presos em Vitória

Valdir Paulino da Silva, de 58 anos, teria encostado o órgão genital em uma criança de quatro anos e Alcenir Ferreira Braga, de 68 anos, foi acusado por vizinhos de estuprar uma menina de dez anos

Publicado em 

06 fev 2019 às 10:27

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 10:27

Suspeitos de estupros contra crianças em Vitória foram presos e encaminhados ao presídio Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois homens foram agredidos por populares após serem acusados de estupro, em Vitória, nesta terça-feira (5). De acordo com informações da polícia, Valdir Paulino da Silva, de 58 anos, e Alcenir Ferreira Braga, de 68 anos, foram autuados por estupro de vulnerável e encaminhados ao presídio na manhã desta quarta-feira (6).
O caso envolvendo Valdir Paulino da Silva aconteceu no bairro Santa Marta, em Vitória, e foi denunciado por vizinhos. Um homem viu um menino de quatro anos na casa do acusado e depois teria flagrado o momento em que Valdir encostou o órgão genital na criança. Ao ver a situação, o vizinho gritou e um grupo de pessoas agrediu o suspeito.
Suspeitos de estupro são agredidos por vizinhos e presos em Vitória
> Prisão de Luiz Durão completou um mês nesta segunda-feira
Após as agressões e com a chegada da polícia, Valdir foi levado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá e depois ao Hospital São Lucas, onde precisou levar pontos no rosto e na orelha por conta das agressões. Depois foi levado à Delegacia Regional de Vitória, autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio.
SEGUNDO CASO
Outro caso de estupro de vulnerável, ainda nesta terça-feira (5), fez com que Alcenir Ferreira Braga, de 68 anos, também fosse agredido por vizinhos, que afirmam que ele teria estuprado uma menina de dez anos.
> Vizinho estupra menina de 13 anos em São Mateus
Com a cabeça enfaixada por conta das agressões, o acusado foi levado até a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), depois encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde passou a noite. Na manhã desta quarta-feira (6), o idoso foi levado ao presídio, autuado também por estupro de vulnerável.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

idosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados