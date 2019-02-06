Suspeitos de estupro são agredidos por vizinhos e presos em Vitória

Suspeitos de estupros contra crianças em Vitória foram presos e encaminhados ao presídio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois homens foram agredidos por populares após serem acusados de estupro, em Vitória, nesta terça-feira (5). De acordo com informações da polícia, Valdir Paulino da Silva, de 58 anos, e Alcenir Ferreira Braga, de 68 anos, foram autuados por estupro de vulnerável e encaminhados ao presídio na manhã desta quarta-feira (6).

O caso envolvendo Valdir Paulino da Silva aconteceu no bairro Santa Marta, em Vitória, e foi denunciado por vizinhos. Um homem viu um menino de quatro anos na casa do acusado e depois teria flagrado o momento em que Valdir encostou o órgão genital na criança. Ao ver a situação, o vizinho gritou e um grupo de pessoas agrediu o suspeito.

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Após as agressões e com a chegada da polícia, Valdir foi levado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá e depois ao Hospital São Lucas, onde precisou levar pontos no rosto e na orelha por conta das agressões. Depois foi levado à Delegacia Regional de Vitória, autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio.

SEGUNDO CASO

Outro caso de estupro de vulnerável, ainda nesta terça-feira (5), fez com que Alcenir Ferreira Braga, de 68 anos, também fosse agredido por vizinhos, que afirmam que ele teria estuprado uma menina de dez anos.

Com a cabeça enfaixada por conta das agressões, o acusado foi levado até a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), depois encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde passou a noite. Na manhã desta quarta-feira (6), o idoso foi levado ao presídio, autuado também por estupro de vulnerável.