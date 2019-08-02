Home
Suspeitos de dar golpe com cheque sem fundos são presos em Alegre

A denúncia foi feita por um comerciante da região, que acabou enganado pelo grupo

Com informações de Junia Vasconcelos, da Tv Gazeta Sul

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 15:18

 - Atualizado há 6 anos

Cheque inválido usado para enganar comerciante Crédito: TV Gazeta Sul

Quatro pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (02), em Alegre, no Sul do Estado, suspeitas de estelionato em comércios na região usando cheques inválidos. A detenção aconteceu após denúncia de que elas estariam hospedados em um hotel na cidade.

De acordo com um comerciante que caiu no golpe e não quis se identificar, os homens chegaram em seu estabelecimento por volta das 23h20 falando que estavam com pouca quantia em dinheiro e perguntando se podiam pagar uma parte em cheque.

“Eu disse que não trabalhava com cheque, mas ele disse que era um empresário e que estava passando pela região. Ele estava bem trajado e com um bom carro, uma Hilux com placa de Piúma. Pedi para ver o cheque e era de uma empresa de uma conta bem antiga. Pelas características do cheque, eu achei que era um que tinha condições de ser aceito.”

O comerciante contou ainda que o cheque era no valor de R$ 300,00. Depois de ganhar a confiança dele, os estelionatários pagaram tudo com o cheque, sem nenhuma quantia em dinheiro. Após a saída dos homens, um funcionário de um posto de gasolina também vítima do grupo, foi até o local explicar que já tinha consultado o cheque e confirmado que não tinha saldo.

“O posto fica aqui próximo e o funcionário já tinha observado que o carro deles estava parado aqui e não quis chegar antes porque estava de uniforme e poderia afastar os homens. Ele perguntou se eu tinha pegado o cheque, porque eles já tinham recebido um de R$ 200,00 e, quando consultaram, tinham mais cheques devolvidos em vários estados, na Bahia, Minas Gerais, São Paulo e aqui no Estado.”

Com esta informação, o comerciante resolveu ir até um hotel da cidade, porque teria ouvido que eles estavam hospedados lá. Chegando no local, ele viu a caminhonete estacionada. “Esperei o primeiro horário da manhã e fui na delegacia. A Polícia Civil foi até o local e pegaram eles no refeitório, no café da manhã.”

O comerciante lamenta ter sido enganado, mas comemora a detenção da quadrilha. “Infelizmente, tem o prejuízo, mas a gente fica feliz em saber que eles não vão aplicar esse golpe com mais pessoas.”

O delegado que acompanha o caso, Carlos Victor de Almeida, ouviu os envolvidos, em Alegre. De acordo com o delegado apenas o estelionatário, que não teve o nome revelado, vai continuar preso. As outros três pessoas serão  liberadas ainda hoje. 

 

