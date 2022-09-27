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Crime

Suspeitos de caça são detidos com armas e tatus mortos em reserva no ES

Segundo a Polícia Militar Ambiental, a dupla foi detida na Reserva Biológica de Sooretama, entre o município e Jaguaré, no Norte do Espírito Santo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 set 2022 às 09:48

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 09:48

Dois suspeitos de caçarem na Reserva Biológica de Sooretama, entre o município e Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, foram presos nesta segunda-feira (26). Segundo a Polícia Militar Ambiental, eles estavam com armas, materiais utilizados para caça e dois tatus abatidos. A reserva pertence à categoria das Unidades de Conservação de Proteção Integral.
A PM Ambiental disse que recebeu denúncia de que um carro estava escondido em uma área da reserva biológica, e os ocupantes estariam caçando naquela região. Os policiais montaram um bloqueio em local estratégico e conseguiram flagrar a dupla, que foi detida.

Polícia apreendeu tatus abatidos durante prisão em reserva entre Jaguaré e Sooretama

Com os dois suspeitos, a equipe da PM Ambiental  apreendeu uma espingarda, munições, materiais utilizados para caça – facões e redes – e dois tatus mortos. Os homens foram detidos e levados para a Delegacia de São Mateus.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber os procedimentos adotados com os dois suspeitos detidos e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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