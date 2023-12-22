Suspeito pula do segundo andar para fugir, mas é preso em Cachoeiro

Material apreendido na ocorrência Crédito: Polícia Militar

Um suspeito de 18 anos foi preso por policiais militares, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, após uma denúncia de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (22), no bairro Alto União, após o homem ter pulado de uma janela do segundo andar do prédio onde estava, para tentar escapar da polícia

De acordo com informações de policiais que atenderam a ocorrência, após a denúncia, militares fizeram um cerco na casa em que o jovem estava e o viram pulando a janela que ficava no segundo andar, tentando, em seguida, fugir com uma arma de fogo na mão. Quando os militares se aproximaram, o suspeito jogou a arma de fogo no chão, parou de correr e foi abordado.

Os policiais identificaram que a arma era uma submetralhadora de fabricação caseira, de cano longo, em condições de uso. Os militares, então, relataram o ocorrido à mãe dos suspeito, que autorizou que os policiais entrassem no quarto dele, mas nada de ilícito foi encontrado.

O jovem confessou que escondeu as drogas na casa do tio, que mora no andar de cima e estava trabalhando. Disse também que tinha deixado munições calibre 380 em uma mesa na casa desse mesmo tio. Os policiais, então, entraram em contato com o familiar, que informou que não estava em Cachoeiro.

Na casa do tio, os policiais encontraram 27 munições calibre 380, dez pedras de crack, um pedaço de crack de aproximadamente 100 gramas e uma porção de cocaína, que pesava 66,65 gramas.