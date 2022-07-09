Suspeito pula de laje, quebra pé e acaba preso após perseguição na Serra

O Civic utilizado na fuga ficou avariado após ser jogado contra uma viatura, na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma perseguição policial ocorrida na madrugada deste sábado (9) terminou com um suspeito com o pé quebrado, um veículo apreendido, uma viatura danificada e ainda mobilizou um grande contingente de policiais por rua, avenidas e até pela BR 101 , na Serra

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 4h30, um Honda Civic vermelho, com os vidros completamente escuros, chamou a atenção de militares que deixavam o bairro Planalto Serrano em direção à sede do 6°Batalhão.

Quando passavam pela rodovia federal, o carro suspeito entrou na BR 101 em frente à viatura e, por pouco, não a atingiu.

Na sequência, foi dada ordem de parada, porém os ocupantes desobedeceram e iniciaram a fuga no sentido Norte (Fundão). O Honda Civic foi perseguido pelos bairros Vista da Serra, Santo Antônio, Cascata e, na fuga, chegou a transitar por calçadas, além de manobras em zigue-zague.

Ainda segundo a ocorrência, foram montados três cercos policiais, porém os suspeitos conseguiram superá-los. Ao todo, sete viaturas foram mobilizadas na tentativa de conter os fugitivos.

CADA UM POR SI

No cerco montado no bairro Santo Antônio, entretanto, após mais de 10 minutos de perseguição, os suspeitos jogaram o carro na direção dos policiais que estavam do lado de fora e bateram com o Civic na viatura, sendo que, por pouco, não atingiram os militares.

Devido à batida, o carro ficou danificado, furou um dos pneus e andou apenas por cerca de 100 metros a mais. Rapidamente, os dois ocupantes fugiram cada um para um lado. Um deles, ao tentar fugir, pulou de uma laje, mas na queda acabou fraturando o pé e não conseguiu mais correr da polícia.

Já o comparsa conseguiu escapar, porém dentro do veículo os policiais encontraram documentos que o identificaram. Em uma viatura, o ferido foi levado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, onde permaneceu internado sob escolta policial. Ainda foi constatado que o suspeito detido havia consumido bebida alcoólica e que existia um mandado de prisão em aberto contra ele.

OUTROS CRIMES

Os militares ainda constataram que o Honda Civic havia sido utilizado em roubos no município, inclusive em um assalto recente ocorrido no último dia 3 de julho, em uma padaria no bairro São Diogo.