Ex-marido é preso após espancar e ameaçar matar mulher em Vila Velha

"O dono do imóvel no qual ela reside chegou ao local, tentou ajudá-la e conter o investigado. Nesse momento, o homem também passou a agredir o proprietário da casa, fugindo em seguida. Diante da gravidade das lesões, a mulher foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, sendo encaminhada em seguida para a delegacia, onde prestou declarações e solicitou medidas protetivas de urgência", detalhou a delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher.