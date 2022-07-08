Um homem de 47 anos foi preso em João Goulart, Vila Velha, nessa quinta-feira (7), acusado de espancar a ex-esposa e depois voltar armado para matá-la. A agressão aconteceu em Morada da Barra, no mesmo município, no dia 26 de maio deste ano. O nome do criminoso não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Civil, uma operação foi feita no bairro para capturá-lo. Na data do crime, ele foi até a casa da vítima, pulou o muro e começou com as agressões. Ele deu socos e chutes na cabeça e em várias partes do corpo dela. A mulher ficou cheia de hematomas.
"O dono do imóvel no qual ela reside chegou ao local, tentou ajudá-la e conter o investigado. Nesse momento, o homem também passou a agredir o proprietário da casa, fugindo em seguida. Diante da gravidade das lesões, a mulher foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, sendo encaminhada em seguida para a delegacia, onde prestou declarações e solicitou medidas protetivas de urgência", detalhou a delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher.
Ainda segundo a Polícia Civil, enquanto a vítima dava o depoimento na delegacia, vários vizinhos começaram a ligar para ela, dizendo que o ex-marido estava próximo à casa dela, exibindo uma arma e dizendo que voltaria para matá-la. Na ocasião, policiais militares fizeram buscas na região, mas o agressor não foi localizado.
Ex-marido é preso após espancar e ameaçar matar mulher em Vila Velha
A prisão preventiva dele foi decretada e, de posse do mandado, as equipes fizeram a captura nessa quinta-feira. Após os procedimentos de praxe, o agressor foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça. Ele vai responder por violência doméstica e ameaça.