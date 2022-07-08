Mulher é baleada dentro de bar durante ataque a tiros em Vila Velha

Caso é investigado pela DHPP de Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher foi baleada enquanto estava sentada dentro de um bar, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha , por volta das 5h desta sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Militar , criminosos passaram de carro e de moto pela Rua Evaldo Braga e começaram a atirar na frente do estabelecimento.

A vítima foi atingida na perna. A PM afirmou que nenhum suspeito foi encontrado e que a motivação para o crime ainda é desconhecida. O policiamento foi reforçado no local.

O caso segue em investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

TROCA DE TIROS EM BAIRRO VIZINHO

Em Barramares, bairro vizinho, outro crime aconteceu durante a madrugada desta sexta, por volta das 3h. Policiais que passavam pela região viram dois jovens armados, que fugiram para dentro de um matagal após perceberem a presença dos agentes.

Homens estavam com uma submetralhadora, pistola, munições, celular, relógio e dinheiro. Crédito: PMES/Divulgação

Houve perseguição com troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Os suspeitos, ambos de 24 anos, foram localizados momentos depois em um cerco policial formado na Rua Santa Leopoldina.

Com eles foram apreendidos uma submetralhadora de fabricação caseira, uma pistola, munição, dinheiro, relógio e um celular.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha.