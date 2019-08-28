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Após tiroteio no Centro

Suspeito morto em troca de tiros com PM é identificado em Linhares

O corpo de Wallace da Silva Souza, de 19 anos, foi liberado para a família na manhã desta quarta-feira (28). Já o mototaxista atingido por tiro disparado por acusado está internado em estado grave

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 13:29
Movimento de policiais militares na casa onde suspeito se escondeu e foi morto pela PM Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta Norte
O suspeito de trocar tiros com policiais militares e atingir um mototaxista no Centro de Linhares, na tarde desta terça-feira (27), foi identificado. Wallace da Silva Souza, de 19 anos, foi morto pela PM quando se escondeu em uma casa, após o tiroteio que aconteceu na região da Rodoviária da cidade.
Após uma perícia da Polícia Civil realizada na residência, o corpo do acusado foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Na manhã desta quarta-feira (28), o corpo foi liberado.
MOTOTAXISTA
Já o mototaxista Juscelino Francisco da Silva, de 41 anos, foi baleado na barriga durante a confusão e seu estado de saúde é considerado grave. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido quando Wallace começou sua fuga. Correndo, ele teria apontado a arma em direção aos militares e teria atirado. Neste momento, Juscelino foi atingido.
> Bandidos roubam táxi, capotam e trocam tiros com policiais em Linhares
Familiares informaram que o mototaxista passou por cirurgia nesta terça-feira. O tiro atingiu vários órgãos da vítima, como intestino grosso, pâncreas e os rins. Ele está internado na CTI do Hospital Rio Doce.
TIROTEIO
Por volta de 14h30 desta terça-feira, o suspeito trocou tiros com a PM após uma abordagem, atingiu o mototaxista, tentou roubar uma moto, se escondeu em uma casa, mas acabou morto após apontar a arma aos policiais.
Em nota, a Polícia Militar informou que todo disparo de arma de fogo realizado por agentes de segurança é apurado pela Corregedoria. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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