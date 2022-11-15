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Violência

Suspeito é preso com R$ 905 em sacola após assalto a farmácia na Serra

Homem teria usado uma faca para intimidar as funcionárias durante assalto a estabelecimento, localizado em Serra Sede
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2022 às 14:41

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 14:41

Delegacia Regional da Serra, para onde o suspeito foi levado
Delegacia Regional da Serra, para onde o suspeito foi levado Crédito: Beto Morais/Arquivo-GZ
Um homem de 39 anos foi preso na noite de segunda-feira (14), depois de assaltar uma farmácia em Serra Sede. Ele teria usado uma faca para intimidar as funcionárias do estabelecimento e forçá-las a entregar todo o dinheiro do caixa. A prisão do suspeito ocorreu depois que policiais militares que faziam ronda na região foram informados que o indivíduo estava em fuga nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas.
Identificado como Willian Arcanjo Pessoa, de 39 anos, o suspeito foi localizado pelos policiais durante buscas em ruas próximas ao estabelecimento assaltado.
Ao ser detido, o suspeito segurava uma sacola, na qual os policiais encontraram R$ 905,50, dinheiro que havia sido roubado do caixa da farmácia, segundo informaram três funcionárias do estabelecimento em depoimentos prestados na 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras.
Conforme informações enviadas por nota pela Polícia Militar, o homem confirmou ter assaltado a farmácia e disse que teria dispensado a faca utilizada no crime, durante a fuga. Os policiais encontraram a faca, que foi apreendida e levada para a delegacia junto com o suspeito.
O homem foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado, de acordo com a Polícia Civil, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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