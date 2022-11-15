Suspeito é preso com R$ 905 em sacola após assalto a farmácia na Serra

Um homem de 39 anos foi preso na noite de segunda-feira (14), depois de assaltar uma farmácia em Serra Sede. Ele teria usado uma faca para intimidar as funcionárias do estabelecimento e forçá-las a entregar todo o dinheiro do caixa. A prisão do suspeito ocorreu depois que policiais militares que faziam ronda na região foram informados que o indivíduo estava em fuga nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas.