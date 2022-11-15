Assalto a farmácia em Jardim Camburi termina com perseguição em Vitória

Drogasil na Avenida Carlos Martins foi alvo de bandidos pela sexta vez em 2022 Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Uma farmácia localizada na Rua Carlos Martins, em Jardim Camburi, foi alvo de três assaltantes na noite desta segunda-feira (14), por volta de 22 horas. É a sexta vez neste ano que essa unidade da Drogasil é alvo de bandidos. Segundo as autoridades, o trio envolvimento no último caso, já havia roubado o local numa dessas ocasiões.

Depois do assalto, os suspeitos fugiram de carro e foram perseguidos pela Polícia Militar a partir da Praia do Canto e foram presos próximos à Avenida Leitão da Silva, no bairro Santa Luiza, quase em frente a uma casa de shows.

A prisão ocorreu após aviso do cerco eletrônico, que mobilizou viaturas da Polícia Militar para a Rua da Palmeiras e a Avenida Nossa Senhora da Penha depois que o veículo onde os suspeitos estavam fugindo foi identificado na Ponte Ayrton Senna. Eles só pararam o carro depois que o capô do veículo Chevrolet Prisma onde estavam abriu, o que impediu o motorista de enxergar.

Caso foi registrado na 1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

Os suspeitos foram identificados como dois homens de 18 e 19 anos e um adolescente de 17 anos. Com eles, foram encontrados R$ 2.130 em espécie e R$ 32,65 em moedas numa sacola da farmácia, além de dois celulares que teriam sido roubados no estabelecimento, uma aliança de ouro e um relógio.

As pessoas que se divertiam na casa de shows ficaram surpresas com a movimentação e a quantidade de viaturas nas proximidades do local. Muitas delas acabaram presenciando a prisão dos suspeitos em flagrante.

Polícia Civil informou, em nota, que Pedro Lucas Assis Zani, Rafael dos Santos Silva e o adolescente foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória, onde os dois primeiros foram presos em flagrante pelo crime de roubo qualificado e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Já o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao mesmo crime e foi reintegrado à família, após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, um representante da farmácia de Jardim Camburi que esteve na delegacia e identificou os suspeitos informou que eles teriam sido os responsáveis pelos últimos três assaltos ocorridos no estabelecimento, dois deles em setembro e um em julho deste ano.

Em nota, a assessoria de imprensa da Drogasil reforçou que a ocorrência foi registrada e a empresa seguirá colaborando com as investigações das autoridades.