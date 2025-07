Tentativa de homicídio

Suspeito é preso após esfaquear homem em bar de Viana

O homem estava escondido em um imóvel em Marcílio de Noronha e foi preso pela polícia na quarta-feira (30)

Um homem de 20 anos foi preso na quarta-feira (30), suspeito de esfaquear outro na região da nuca, enquanto estavam em um bar no bairro Industrial, em Viana. O crime aconteceu no dia 6 de julho. Segundo a Polícia Civil, o homem está sendo indiciado pela prática de homicídio qualificado. As investigações apontaram que ele cometeu o crime por vingança e de forma premeditada. >