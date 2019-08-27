Susto e correria

Suspeito é morto pela PM após troca de tiros em Linhares

Acusado tentou fugir durante abordagem, trocou tiros com a polícia, atingiu um mototaxista, tentou roubar uma moto e foi morto após se esconder em um casa e apontar a arma aos miitares

Publicado em 27 de agosto de 2019

Movimento de policiais militares na casa onde suspeito se escondeu e foi morto pela PM Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta Norte

O que mais parecia uma cena de filme de ação assustou quem passava na região da Rodoviária de Linhares, no Centro da cidade, durante a tarde desta terça-feira (27). Por volta de 14h30, um suspeito trocou tiros com a PM após uma abordagem, atingiu um mototaxista, tentou roubar uma moto, se escondeu em uma casa, mas acabou morto após apontar a arma aos policiais.

Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o cabo da PM Marcos Vieira disse que fazia o patrulhamento normal pela região quando viu dois homens em atitude suspeita. Segundo ele, os acusados estavam muito perto da rodoviária e um deles tinha um volume na cintura. Quando perceberam a chegada da viatura, os criminosos correram para dentro de um bar e isto levantou a suspeita dos policiais.

“Quando demos a voz de abordagem, posicionamos um suspeito do lado direito e outro do lado esquerdo, meu parceiro cobriu o do lado direito. A pessoa que estava do lado esquerdo empurrou o do lado direito e os dois correram. Um fugiu com a mão na cintura. Na média de uns 15 passos ele virou-se em nossa direção e efetuou o primeiro disparo em nossa direção, mas atingiu o mototáxi”, contou o cabo.

POSTO DE GASOLINA

Em seguida, outro militar interveio e revidou o tiro, mas o acusado continuou os disparos e fugiu a pé em direção à BR 101. Ele parou em um posto de gasolina, na pista marginal da rodovia, e tentou roubar uma motocicleta.

“Ele viu nossa aproximação com a viatura e disparou em nossa direção, acertando o lado esquerdo do veículo, o lado do motorista. Então o indivíduo desistiu de levar a moto e fugiu, atirando contra nós. Ele saiu pulando muros até se esconder em uma casa”, continuou o militar.

ESCONDIDO EM RESIDÊNCIA

Cabo Marcos Vieira, que fez a abordagem aos suspeitos no Centro de Linhares Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta Norte

Ainda de acordo com o cabo, os policiais entraram na residência e o acusado apontou a arma contra eles, na sala. “Ele estava escondido embaixo da mesa, se levantou e ergueu a arma em nossa direção. Só deu tempo de repelirmos a injusta agressão e conseguimos concluir a ocorrência com êxito, sem nenhum policial ferido ou machucado”, detalhou.

O suspeito foi atingido pelos tiros e morreu. A Polícia Civil foi chamada e realizou uma perícia na casa onde o acusado se escondeu, que acabou por volta de 16h30. Ele ainda não foi identificado e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Em nota, a Polícia Militar informou que “todo disparo de arma de fogo realizado por agentes de segurança é apurado pela corregedoria”.

MOTOTAXISTA

O mototaxista atingido por disparos de arma de fogo durante a fuga do suspeito ainda não foi identificado. Ele foi alvejado na barriga, foi socorrido e levado ao Hospital Rio Doce, em Linhares. O estado de saúde da vítima ainda não foi informado.

SEGUNDO SUSPEITO

O segundo suspeito, que fugiu logo após a abordagem no bar, foi localizado por policiais em uma padaria, no Centro. Ele tem 17 anos e foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde presta depoimento.

