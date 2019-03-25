Suspeito é encontrado com maconha e cocaína na cueca em Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem de 24 anos foi preso com 146 pinos de cocaína e 54 buchas de maconha após uma perseguição da Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Santa Inês. Todo o material estava na cueca e o rapaz declarou que levaria a droga para um amigo no mesmo bairro.

A Guarda Municipal estava fazendo um patrulhamento de rotina, quando avistou Welker Ramos dos Santos, de 24 anos, em uma moto sem retrovisores. Ele ameaçou parar o veículo duas vezes, mas seguiu em frente, subindo na calçada, passando por cruzamentos, furando o sinal e andando na contramão.

Em um cruzamento, o suspeito acabou colidindo com outras duas motos. Em uma das motos estava um policial militar, que ajudou os guardas a darem voz de prisão a Welker. Toda a droga foi encontrada dentro da cueca dele.

Ele foi levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Guarda, Welker seria encaminhado para o presídio. De acordo com o agente Neto, que atendeu a ocorrência pela Guarda Municipal, o suspeito tem passagens por tráfico de drogas.