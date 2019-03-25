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Após perseguição

Suspeito é encontrado com maconha e cocaína na cueca em Vila Velha

Welker Ramos dos Santos, de 24 anos, estava em uma moto sem retrovisores
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 mar 2019 às 00:45

Publicado em 25 de Março de 2019 às 00:45

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 24 anos foi preso com 146 pinos de cocaína e 54 buchas de maconha após uma perseguição da Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Santa Inês. Todo o material estava na cueca e o rapaz declarou que levaria a droga para um amigo no mesmo bairro.
A Guarda Municipal estava fazendo um patrulhamento de rotina, quando avistou Welker Ramos dos Santos, de 24 anos, em uma moto sem retrovisores. Ele ameaçou parar o veículo duas vezes, mas seguiu em frente, subindo na calçada, passando por cruzamentos, furando o sinal e andando na contramão.
> Preso por agredir mulher, homem surta, se machuca e vai para hospital
Em um cruzamento, o suspeito acabou colidindo com outras duas motos. Em uma das motos estava um policial militar, que ajudou os guardas a darem voz de prisão a Welker. Toda a droga foi encontrada dentro da cueca dele.
Ele foi levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Guarda, Welker seria encaminhado para o presídio. De acordo com o agente Neto, que atendeu a ocorrência pela Guarda Municipal, o suspeito tem passagens por tráfico de drogas.
> Vítima persegue criminoso que roubou celular e pega aparelho de volta
Com informações de Sayonara Brandão, da TV Gazeta

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