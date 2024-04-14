Suspeito é baleado e outro é preso durante confronto com a PM em Vitória

Policiais militares no bairro Bonfim, em Vitória, em operação de 2023 Crédito: Roberto Pratti

Um novo confronto da Polícia Militar com criminosos foi registrado em Vitória na noite deste sábado (13). Conforme informações do boletim de ocorrência, durante patrulhamento no bairro Bonfim, por volta das 22 horas, policiais foram recebidos a tiros por um grupo de oito homens na região da Jaqueira, apontada pela PM como área de tráfico de drogas e dominada pela facção Primeiro Comando de Vitória (PCV). Na troca de tiros, um adolescente de 16 anos foi baleado e um homem de 28 anos foi preso.

Os policiais militares, ainda segundo o boletim, faziam o patrulhamento a pé quando se depararam com o grupo, que portava armas de fogo, mochilas, sacolas e radiocomunicadores. A equipe ressalta que o local é bem iluminado e, durante a aproximação, os PMs foram avistados e recebidos a tiros. "Inclusive rajadas de metralhadoras e disparos de fuzil", informam em um trecho do documento.

No confronto, os policiais observaram um rapaz magro, negro, com uma camisa branca no ombro e uma pistola em sua mão esquerda, que foi usada contra a equipe, e outro também sem camisa, vestindo uma bermuda azul e com uma sacola preta nas mãos. Mas, em um primeiro momento, eles conseguiram escapar.

Ao refazer o caminho por onde os suspeitos fugiram, os policiais encontraram:

uma pistola de marca Strike One, calibre .40, com numeração raspada, municiada e com carregador contendo 8 munições (a capacidade é para 12);



um iPhone cinza;

um iPhone branco;

um celular Xiomi azul;

12 cápsulas de calibre 9mm;

1 cápsula de calibre .40;

1 munição de calibre 9mm.

Durante as buscas, um dos suspeitos foi encontrado na casa de uma moradora na Escadaria dos Trabalhadores, localizada numa região um pouco abaixo de onde os policiais acharam a arma. No imóvel estava o adolescente de 16 anos, baleado no abdômen. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também em Vitória.

Neste momento, os policiais já haviam solicitado reforço e a equipe de apoio, ao subir pela Escadaria dos Trabalhadores, deparou-se com outro suspeito que, fugia da primeira patrulha. Identificado como Breno dos Santos Machado, ele carregava uma sacola preta, na qual, segundo a PM, continha:

118 papelotes de cocaína;

48 pinos de cocaína;

58 pedras de crack;

R$ 1152,00 em espécie;

papel de caderno contendo anotação do tráfico.

Durante esta abordagem, aponta o boletim de ocorrência, os policiais foram hostilizados por moradores, que lançaram pedras e outros objetos em direção aos militares e, por isso, foram disparados tiros de bala de borracha. "A equipe envolvida com as demais equipes de Força Tática, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME) fizeram um rescaldo no local, nada mais sendo encontrado."

Polícia Civil , em nota, diz que Breno foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na Delegacia Regional de Vitória e, depois, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo os crimes de tentativa de homicídio qualificado (4 vezes), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico. Ele permanece no hospital e, após receber alta, será levado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).