Suspeito é baleado após troca de tiros com a PM na Serra

De acordo com a polícia, era por volta de 18 horas quando o acionamento para a PM foi feito. Os policiais foram até o local, onde decidiram se separar - enquanto um fez ronda a pé, o outro fez ronda com a viatura. O soldado que fez ronda a pé conta que, ao passar no matagal, deparou-se com seis homens, sendo três armados. Ele chegou a dar voz de prisão, mas os homens reagiram atirando. Os criminosos fugiram logo após a troca de tiros, mas um deles foi encontrado pela polícia escondido no matagal. O bandido, que não estava armado, foi detido no mesmo momento.