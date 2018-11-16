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Desmanche de carro

Suspeito é baleado após troca de tiros com a PM na Serra

Polícia recebeu denúncias de que criminosos estavam fazendo desmanche de carro dentro de terreno no bairro Planalto Serrano. Durante a abordagem, houve o confronto

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2018 às 12:09
Baleado foi reconhecido por PM após dar entrada na UPA de Carapina Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 21 anos foi baleado ao trocar tiros com a polícia no bairro Planalto Serrano, na Serra, no início da noite desta quinta-feira (15). De acordo com investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a Polícia Militar foi até o local conhecido como "matagal do bloco B", após receber denúncias de que criminosos estavam fazendo desmanche de carro dentro desse terreno.
De acordo com a polícia, era por volta de 18 horas quando o acionamento para a PM foi feito. Os policiais foram até o local, onde decidiram se separar - enquanto um fez ronda a pé, o outro fez ronda com a viatura. O soldado que fez ronda a pé conta que, ao passar no matagal, deparou-se com seis homens, sendo três armados. Ele chegou a dar voz de prisão, mas os homens reagiram atirando. Os criminosos fugiram logo após a troca de tiros, mas um deles foi encontrado pela polícia escondido no matagal. O bandido, que não estava armado, foi detido no mesmo momento.
> Jovem é executado e criança é ferida por bala perdida na Serra
Logo depois, os policiais tiveram a informação de que um homem baleado deu entrada na UPA de Carapina. Os PMs foram até lá, e o soldado que trocou tiros com os bandidos reconheceu o rapaz como sendo um dos criminosos que atirou contra ele. Fernando Luiz Moreira, de 21 anos, levou um tiro no joelho esquerdo, e foi detido. Nenhum outro criminoso foi encontrado.
Para a polícia, os bandidos negaram que estavam fazendo desmanche de carro, e que estavam no local procurando um cavalo.
Suspeito é baleado após troca de tiros com a PM na Serra

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