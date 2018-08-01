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Tráfico de drogas

Suspeito de tráfico é preso com maconha, cocaína e crack em Colatina

Na casa de Luciano Dieckson da Silva Profirio os policiais encontraram seis quilos de maconha, além de material para embalo da droga, dinheiro e balanças de precisão. Depois, no quintal de uma casa abandonada, militares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 14:47

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 14:47

Tabletes de maconha e outros materiais apreendidos em casa de suspeito em Colatina Crédito: Divulgação/PM
Um jovem de 21 anos foi preso no final da tarde desta terça-feira (31), no bairro São Judas Tadeu, em Colatina, Noroeste do Estado, por tráfico de drogas. Com Luciano Dieckson da Silva Profirio foi encontrado maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, material para embalo da droga e balanças de precisão.
De acordo com a Polícia Militar, três indivíduos foram abordados em uma praça do bairro, mas nada de ilegal foi encontrado com eles naquele momento. No entanto, um deles estava bastante nervoso. Era Luciano. Como ele estava sem documento de identificação, levou os militares até sua casa para apresentar o RG.
Ao chegar no local, o suspeito permitiu que os militares entrassem na casa, onde ele mora com um tio de consideração. Durante buscas, os policiais encontraram uma mochila com seis tabletes de maconha, totalizando seis quilos da substância. Pelo quarto de Luciano ainda foram encontrados materiais para embalar drogas, duas pequenas balanças de precisão e ainda R$ 702,90, que podem ser provenientes de tráfico.
Luciano justificou à PM que apenas guardou os tabletes de maconha em sua casa e receberia R$ 2 mil pelo serviço. O acusado foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina junto com todo o material apreendido.
Maconha e crack encontrados no quintal de uma casa abandonada Crédito: Divulgação/PM
Após denúncias, os policiais continuaram as buscas pelo bairro e, em uma casa abandonada, encontraram mais drogas. No quintal havia 16 porções de cocaína embaladas em sacola de chup-chup, totalizando 376 gramas. Tinha ainda 48 pedras brutas de crack de tamanhos variados, em um total de 437 gramas. Segundo a PM, depois de fracionado, o crack renderia cerca de 2.185 pedras.
Os militares voltaram à delegacia e questionaram Luciano sobre a droga encontrada no quintal da casa abandonada. Ele assumiu a propriedade dos novos entorpecentes. Ele foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado a um presídio da região.

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