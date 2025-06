Nem aí...

Suspeito de tráfico debocha ao ser detido em Cachoeiro: "Insignificante"

Homem de 41 anos afirmou ser traficante internacional e que apreensão era pequena comparada ao volume movimentado pelo grupo criminoso diariamente

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de junho de 2025 às 18:57

Suspeito chamou apreensão de skunk e cocaína de "insignificante" Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem debochou e chamou de "insignificante" uma apreensão realizada pela Polícia Militar no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na segunda-feira (2) quando uma equipe da PM foi verificar uma denúncia que afirmava que um homem estaria realizando tráfico de drogas na região utilizando veículo VW Gol branco e armazenando o material em uma residência. >

O suspeito foi visto no terraço da casa manuseando uma lona preta em que uma substância branca, semelhante à cocaína, estava espalhada. Ele foi abordado ao sair da residência com o VW Gol branco e carregando uma pochete com mais de R$ 2 mil em dinheiro. Ao ser questionado, confirmou que o material que estava manuseando minutos antes era cocaína e o dinheiro era resultado da venda de drogas, além de afirmar "eu já perdi, só não quero levar mais ninguém comigo”.>

Em seguida, o homem pediu para que a equipe o levasse até a casa para que ele entregasse as drogas à Polícia Militar. No local, foram apreendidos cinco pacotes grandes de maconha do tipo skunk (variedade de maconha com maior concentração de substâncias psicoativas), totalizando 6kg; cerca de 3kg de cocaína e aproximadamente 30g de crack. >

Ao ser detido em flagrante por tráfico de drogas, o homem declarou ser traficante internacional e afirmou que o material apreendido era "insignificante" diante do volume movimentado pelo grupo diariamente.>

>

A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento dado ao suspeito, de 41 anos, mas não houve retorno até o momento.>

