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No meio da rua

Suspeito de roubo é agredido e amarrado por moradores em Vila Velha

Imagem mostra que o homem teve parte das pernas amarradas e os braços imobilizados. Segundo a PM, ele foi levado para um hospital, de onde seria encaminhado para a delegacia

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2022 às 17:10
Homem foi agredido após roubar dinheiro em Vila Velha
Homem foi agredido após roubar dinheiro em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
Um suspeito de roubar uma quantia em dinheiro em um estabelecimento comercial nas proximidades do bairro Itapuã, em Vila Velha, foi amarrado e agredido por populares nesta terça-feira (10). A imagem enviada por um leitor de A Gazeta mostra que o homem, de tênis e calça jeans, teve parte das pernas amarradas e os braços imobilizados. Algumas pessoas parecem tentar impedir que ele se levante ou saia do local.
Polícia Militar afirmou, em nota, que o homem roubou dinheiro de um comércio e foi detido e agredido por populares. Segundo a corporação, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permaneceu em atendimento médico sob escolta. De acordo com a PM, o suspeito será levado posteriormente para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Vila Velha, e os procedimentos com o suspeito serão informados após finalização das oitivas.
Demanda por A Gazeta, a Guarda Municipal informou que não foi acionada para a ocorrência.

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