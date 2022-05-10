Suspeito de roubo é agredido e amarrado por moradores em Vila Velha

Um suspeito de roubar uma quantia em dinheiro em um estabelecimento comercial nas proximidades do bairro Itapuã, em Vila Velha, foi amarrado e agredido por populares nesta terça-feira (10). A imagem enviada por um leitor de A Gazeta mostra que o homem, de tênis e calça jeans, teve parte das pernas amarradas e os braços imobilizados. Algumas pessoas parecem tentar impedir que ele se levante ou saia do local.
A Polícia Militar afirmou, em nota, que o homem roubou dinheiro de um comércio e foi detido e agredido por populares. Segundo a corporação, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permaneceu em atendimento médico sob escolta. De acordo com a PM, o suspeito será levado posteriormente para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Vila Velha, e os procedimentos com o suspeito serão informados após finalização das oitivas.
Demanda por A Gazeta, a Guarda Municipal informou que não foi acionada para a ocorrência.