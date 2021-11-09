Suspeito de roubar joalherias e causar prejuízos de R$ 500 mil é preso no ES

Wkerle Guilherme Silvares é apontado como mentor dos crimes em joalherias Crédito: Divulgação/PC

Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de roubar duas joalherias na Grande Vitória e causar um prejuízo de quase R$ 500 mil. O suspeito foi preso no dia 28 de outubro e já foi indiciado pelo Ministério Público do Espírito Santo . Conforme as investigações da corporação, Wkerle Guilherme Silvares era responsável por realizar levantamentos sobre os estabelecimentos que seriam alvos dos ladrões e por vender as joias roubadas. Outros dois comparsas, um adolescente de 16 anos e um outro homem, que não teve a identidade revelada, foram identificados pela corporação.

O delegado Guilherme Monteiro, titular do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), explicou que Wkerle era uma espécie de "mentor" dos criminosos. Ele não participava dos roubos, mas ficava do lado de fora do local - os dois casos foram em shoppings centers - dentro de um carro, para ser o piloto de fuga. Além disso, ele era responsável pela venda das joias roubadas e, na casa dele, foram encontradas várias etiquetas de produtos como cordões, pulseiras e brincos.

"Ele era o mentor. Ele vai ao local, estuda o local, passa as informações todas para esse adolescente e esse outro indivíduo. Ele é o cabeça, não aparece na cena do crime, porém, ele fica com o carro para dar fuga e é o responsável por dar destinação aos objetos, tanto que encontramos as diversas etiquetas. Esses dois indivíduos, o adolescente e o criminoso, entram nas lojas se passando por clientes, de boné, de máscara, dificultando toda a ação policial. Assim que a atendente chega com o mostruário, eles anunciam o assalto", detalhou o delegado.

Etiquetas de joias roubadas foram encontradas na casa de Wkerle Crédito: Divulgação/PCES

No assalto a uma loja do bairro Laranjeiras, na Serra, que aconteceu em fevereiro deste ano, a polícia conseguiu identificar o carro em que os criminosos estavam e tentaram abordar o veículo logo após o crime. Wkerle, porém, jogou o carro contra os policiais, segundo Guilherme Monteiro, e conseguiu fugir. Horas depois, os agentes encontraram a casa do criminoso, em Vila Velha, mas a residência estava vazia. Na ocasião, foram encontradas as etiquetas de joias e roupas utilizadas nos crimes, além de drogas e armamentos.

"Horas depois, conseguimos localizar a casa desse indivíduo, que fica em Vila Velha. Chegando lá, o veículo estava estacionado dentro da garagem. Na revista do veículo, nós encontramos todas as vestimentas utilizadas no crime. Diante disso, dentro da residência, encontramos quatro cordões roubados no dia e diversas etiquetas de cordões, pulseiras e brincos. Além disso, um carregador de pistola e cerca de sete a oito frascos de lança perfume", contou o delegado.

Na casa de Wkerle, foram apreendidos três quilos de substância similar à cocaína Crédito: Divulgação/PCES

Dias depois, a polícia voltou à casa de Wkerle e, desta vez, o encontrou. Segundo Guilherme Monteiro, ele resistiu à prisão e disse que as drogas encontradas na residência - desta vez, cerca de três quilos de substância similar à cocaína - não seriam dele. Um pacote da droga, inclusive, foi encontrada em cima do armário de uma criança de três anos, que estava na casa no momento da ação.

"No momento da prisão, ele tentou resistir à ação policial. Na residência dele foram encontrados cerca de três quilos de uma substância semelhante a cocaína. É um criminoso que tenta se furtar até de ações policiais, com diversas passagens. Na primeira busca que fizemos, ele estava com documento falso. Ele morava com a família, a esposa e uma criança de três anos. Disse que a droga não era dele, tentou jogar para a mulher. Inclusive, tinha um pacote bem grande de substância semelhante à cocaína em cima do armário da criança", destacou o delegado.

De acordo com Guilherme Monteiro, tanto Wkerle quanto o adolescente possuem passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo. Segundo o delegado, o adolescente chegou a ser detido com uma arma pela Guarda Municipal, mas ainda está em liberdade. A polícia não vai passar mais informações sobre o terceiro envolvido para não atrapalhar as investigações, mas o titular do Deic destacou a prisão de Wkerle, por tratar-se do chefe da organização e afirmou que, desta forma, a associação criminosa é desarticulada.