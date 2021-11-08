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Em lava a jato

Suspeitos de roubo e adulteração de veículos são detidos em Vila Velha

Proprietário do estabelecimento e outro homem foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. Já os  veículos apreendidos foram levados para um pátio do Detran
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 nov 2021 às 20:54

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 20:54

Vila Velha
Guarda encontra lava jato suspeito de ser usado para adulteração de placas de carros roubados Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
Dois homens foram detidos em um lava a jato na região de Capuaba, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (8), suspeitos de roubo e adulteração de veículo. Segundo a Guarda Municipal, um deles foi flagrado pelos agentes próximo a um HB20 prata, que estava sem as placas.
De acordo com apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, os agentes se aproximaram do carro desemplacado e viram um homem em atitude suspeita. Segundo o subinspetor Minelli, da Guarda Municipal, o suspeito entrou e saiu do lava a jato duas vezes, observando atentamente. Durante abordarem, os agentes encontraram com ele duas placas, uma delas referente ao veículo avistado.
Questionado pelos agentes, o suspeito disse que foi orientado por um terceiro, proprietário do estabelecimento, de que deveria descartar as placas. No entanto, a Guarda Municipal suspeitou da versão do homem, já que também havia outros veículos com adulteração no local.
Os guardas foram ao estabelecimento e, com autorização do proprietário, iniciaram revista no lava a jato. No local, foram encontrados pelos agentes:
  • Um veículo Celta, do dono do comércio, que estava com as rodas do HB20 prata;
  • Documentos rasgados de dois veículos, um deles referente ao HB20 prata;
  • Uma moto Honda XRE, também com restrição de furto e roubo.
"Achamos, em cima de uma geladeira, o documento rasgado do veículo em questão, bem como de mais um, que estava com restrição de furto e roubo. Continuamos fazendo buscas e encontramos um 'macaco' do primeiro veículo, da marca Hyundai, além de rodas que estavam em outro veículo, da marca Chevrolet, e outros pertences do Hyundai. Ainda havia uma moto guardada no local, que também tinha restrição de furto e roubo. O proprietário do lava a jato foi detido junto a outra pessoa, que estava com as placas para desovar", disse o subinspetor.
Ainda segundo apuração da TV Gazeta, os dois veículos apreendidos foram encaminhados para o pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e os suspeitos detidos foram encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O caso seguirá sob investigações da Polícia Civil.
vila velha
Guarda detém dois suspeitos de envolvimento em roubos de carros Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

VÍTIMA DE ASSALTO

Demandada pela reportagem, a Guarda de Vila Velha informou que a proprietária do HB20 prata, localizado sem placas, já foi encontrada. Ela informou que o carro foi roubado em um assalto na semana passada, no bairro Santa Inês, quando a vítima estava com uma criança no veículo. A mulher também esteve na delegacia para prestar depoimento.

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