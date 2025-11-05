Rio Marinho x Jardim Botânico

Suspeito de promover ataques a rivais de bairro vizinho é preso em Cariacica

Jovem de 21 anos, conhecido como “Chapadão”, foi detido no bairro Jardim Botânico; polícia apreendeu revólver, munições e materiais usados no tráfico

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:13

Material apreendido na casa de Erick Mateus da Silva Santos, de 21 anos Crédito: Pablo Campos

Um jovem identificado como Erick Mateus da Silva Santos, de 21 anos, foi preso na noite de terça-feira (4), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Segundo denúncias, ele seria responsável por ataques no bairro Rio Marinho, no mesmo município.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, devido aos constantes ataques registrados nas últimas semanas em Rio Marinho e Jardim Botânico — motivados por disputas de pontos de venda de drogas e domínio territorial entre facções criminosas — os policiais intensificaram o patrulhamento na região.

Durante patrulhamento, uma equipe da PM foi abordada por uma pessoa, que preferiu não se identificar, informando que um indivíduo conhecido como “Chapadão”, integrante do tráfico de drogas de Jardim Botânico e ligado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), seria o responsável por ataques armados em Rio Marinho. O denunciante também afirmou que o homem estaria armado e morava na Rua São Cristóvão.

Leia mais Rivalidade entre facções motivou ataque em bairro de Cariacica, diz polícia

Os militares foram até o endereço e localizaram um homem em frente ao imóvel citado. Conforme o boletim, ele apresentava um volume anormal na cintura e demonstrava nervosismo. Ao perceber a aproximação da polícia, tentou entrar rapidamente na casa, mas foi abordado.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram munições em um dos bolsos da calça. Diante da situação de flagrante, os agentes entraram na residência, onde localizaram um revólver com munições debaixo do travesseiro, além de um colete balístico, uma base de rádio comunicador, uma balança de precisão e uma calça camuflada escondida debaixo do colchão.

“As viaturas visualizaram um indivíduo já conhecido do tráfico de drogas de Jardim Botânico. Após a detenção dos materiais, tudo isso confirma seu envolvimento no tráfico de drogas e nos ataques a facções rivais pelo controle de tráfico”, explicou o sargento da PM, Lucas Cabral.

Erick Mateus da Silva Santos, de 21 anos, foi preso em Jardim Botânico, em Cariacica Crédito: Pablo Campos

Erick foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e porte de munições de uso restrito. Após os procedimentos de praxe, ele foi levado ao sistema prisional.

Tiros e tensão

No início da manhã de segunda-feira (3), um tiroteio assustou moradores do bairro Jardim Botânico. Segundo relatos, os disparos vêm acontecendo desde a semana passada.

De acordo com a Polícia Militar, na madrugada, o Ciodes (190) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados. O patrulhamento foi realizado por toda a extensão dos bairros Rio Marinho, Jardim Botânico e Alzira Ramos, porém nenhum suspeito foi localizado e não houve informações de feridos.

Na noite de domingo (2), durante o patrulhamento, militares da Força Tática ouviram disparos de arma de fogo e, em seguida, foram surpreendidos por um homem que virou a esquina da Rua Santana do Agreste correndo e entrou na Rua Volta Redonda armado.

Ao avistar a equipe, o suspeito apontou a arma na direção dos policiais, simulando que iria atirar. Os militares reagiram e efetuaram disparos, mas o homem conseguiu fugir. Logo depois, um jovem, identificado como Breno Ângelo de Oliveira Carvalho, de 25 anos, foi abordado e com ele foi apreendida uma submetralhadora calibre 9mm, com um carregador contendo nove munições.

O suspeito confessou aos policiais que havia acabado de realizar uma série de disparos em outra rua. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado ao sistema prisional.

Na quinta-feira (30), dois jovens foram assassinados no meio da rua. No dia seguinte, o subcomandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, major Prado, informou que o crime foi motivado por uma disputa entre grupos rivais do tráfico de drogas. De acordo com ele, o principal suspeito de ordenar o ataque é Gerson Magaiver Silva Soares, de 33 anos, conhecido como Magaiver, morador do bairro que teria sido expulso da região após o assassinato de um comerciante.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta