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Linhares

Suspeito de pedofilia é detido após combinar encontro pelo celular

A vítima é uma menina de 10 anos. A irmã desconfiou pois a criança saía de perto para usar o telefone

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 22:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2018 às 22:37
Os envolvidos foram conduzidos à 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Samira Ferreira | Gazeta Online
Um homem foi detido por suspeita de pedofilia contra uma menina de 10 anos no final da tarde desta sexta-feira (18), em Linhares, Norte do Estado. No celular da irmã da criança havia uma mensagem que seria do suspeito para a garota, em que ele marcava um encontro para praticar ato libidinoso.
Policiais militares chegaram até o suspeito após serem acionados pela irmã da menina. A mulher contou que mexia no aparelho. Ao olhar a pasta das gravações de chamadas recebidas e realizadas, por meio de um programa, ouviu a ligação. Ela disse também que a irmã usava o celular para jogos online, mas desconfiava pois ela sempre saía de perto para usar o telefone.
A irmã conseguiu identificar o dono do número do celular pelo aplicativo. Questionada pela PM se teria praticado algum ato libidinoso, a criança disse que não.
O suspeito, a menina e a irmã dela foram conduzidos à 16ª Delegacia Regional de Linhares, Norte do Estado. A Polícia Civil não informou a situação do detido, pois "ocorrências geradas e finalizadas em plantões anteriores, durante finais de semana, não ficam disponíveis".

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