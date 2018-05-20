Suspeito de pedofilia é detido após combinar encontro pelo celular

Os envolvidos foram conduzidos à 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Samira Ferreira | Gazeta Online

Um homem foi detido por suspeita de pedofilia contra uma menina de 10 anos no final da tarde desta sexta-feira (18), em Linhares, Norte do Estado. No celular da irmã da criança havia uma mensagem que seria do suspeito para a garota, em que ele marcava um encontro para praticar ato libidinoso.

Policiais militares chegaram até o suspeito após serem acionados pela irmã da menina. A mulher contou que mexia no aparelho. Ao olhar a pasta das gravações de chamadas recebidas e realizadas, por meio de um programa, ouviu a ligação. Ela disse também que a irmã usava o celular para jogos online, mas desconfiava pois ela sempre saía de perto para usar o telefone.

A irmã conseguiu identificar o dono do número do celular pelo aplicativo. Questionada pela PM se teria praticado algum ato libidinoso, a criança disse que não.