Suspeito de matar universitária ao buscar bolo em Vila Velha é preso

Thaís de Oliveira Rodrigues foi assassinada em agosto de 2018 Crédito: Redes sociais

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp), Marco Antônio Rodrigues Galdino , conhecido como Neco, é um criminoso extremamente perigoso e é apontado como responsável por diversos homicídios na região da Grande Terra Vermelha. Ele estava na lista dos 10 criminosos mais procurados do Estado.

Segundo o comandante da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar de Jabaeté, major Walter, Neco estava armado e vestia um colete à prova de balas. “O Neco trocou tiros com esse grupo rival. Em meio ao tiroteio, ele levou um tiro no pé e outro atingiu o colete, bem no meio do peito. O equipamento segurou a bala, deixando apenas um hematoma no corpo dele”, ressaltou o major Walter.

Além de Neco, um adolescente também foi ferido e detido após o confronto. Junto com ele foram encontradas duas armas.

Militares receberam denúncias de que Neco teria sido baleado nesse tiroteio e fazia buscas pelo traficante na região. “Ele foi visto fugindo em uma moto, que era guiada por um comparsa. A ver os policiais, o Neco abandonou o veículo e correu para um matagal. Depois, invadiu uma casa e obrigou os moradores a deixarem que ele se escondesse no local”, contou o comandante da 13ª Cia.

Os militares chegaram até Neco após seguirem o rastro de sangue deixado por ele em meio ao matagal. Ao notar que estava cercado, o criminoso terminou por se entregar à polícia.

Contra Neco existem sete mandados de prisão em aberto, segundo informou o Major Walter. Entre os crimes estão tráfico de drogas e homicídios.

TERROR CONTRA MORADORES

Neco é conhecido por levar o terror a Morada da Barra Crédito: Divulgação

Marco Antônio Rodrigues Galdino, o Neco, além de ser conhecido pelos crimes contra os rivais, também é temido pela comunidade de Morada da Barra, em Vila Velha. De acordo com a polícia, ele levava terror a moradores e comerciantes, de quem roubava e extorquia dinheiro, em troca de não sofrerem retaliações.

Quem não pagava o que Neco queria era ameaçado de morte, agredido e até mesmo expulso do bairro. “Ele também assaltava os comércios da região e depois chantageava os comerciantes para devolver o que era roubado. Temos informações também, de que o Neco invadida terrenos, na maioria vazios, e tomava posse deles” ressaltou o Major Walter, comandante da 13ª Cia Independente de Jabaeté.

Tudo isso, de acordo com a PM, era feito para levantar dinheiro para patrocinar o tráfico, comprando drogas, munição, armas e colocando combustível nos veículos utilizados para cometer crimes.

HERDEIRO DO CRIME

Prisão foi realizada pela 13ª Companhia da Polícia Militar de Jabaeté Crédito: Bernardo Coutinho

Marcos Antônio Rodrigues Galdino, conhecido como Neco, era um dos bandidos mais procurados do Estado e herdeiro de um legado criminoso. O pai e o tio, de acordo com a polícia, são conhecidos por crimes de homicídio e tráfico de drogas na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.

Neco é sobrinho de Cleilson de Souza Teixeira, o Dé, traficante e homicida que levou o terror para a região, entre 2004 e 2008. Ele comandava uma facção criminosa conhecida como a “Gangue da Cabeça” – tinha esse nome por degolar algumas vítimas e roubar a cabeça.

Um dos casos mais chocantes foi de um homem que teve a cabeça arrancada e colocada dentro de um buraco aberto na barriga. O corpo foi encontrado numa cova rasa.

Dé era acusado de pelo menos 15 mortes. O traficante foi morto na noite do dia 01 de fevereiro de 2008, com 12 tiros, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha.

MORTE DE UNIVERSITÁRIA

Neco é identificado também no inquérito que investiga a morte da universitária Thais de Oliveira, de 23 anos, como sendo um dos autores dos disparos que atingiram a jovem.

O assassinato da universitária ganhou grande repercussão em 2018. Para a Polícia Civil, o carro onde estava a família foi confundido como sendo de rivais de Neco, chefe do tráfico de drogas do bairro.

Thais estava acompanhada da mãe, da avó e de outros três parentes – entre eles uma criança – quando o crime aconteceu. Ela morava em Ulisses Guimarães e foi à Morada da Barra para buscar o bolo confeitado para comemorar o aniversário da mãe.

Na entra da do bairro Morada da Barra,o veículo foi surpreendido pelos tiros disparados por Neco e também por Vitor Costa de Souza, o Vitinho,21, segundo a polícia.

“Thais e seus familiares foram confundidos com traficantes rivais de Vitor e Neco. Eles dispararam contra o veículo da família, atingindo Thais e outro parente. Os dois estavam no local devido a um forró que acontecia no bairro”, detalhou Janderson Lube, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher(DHPM).

A avó da estudante foi ferida de raspão. Thais foi baleada nas costas e levada para o Hospital Santa Mônica, mas não resistiu ao ferimento.

No dia seguinte ao crime, em 20 de agosto, policiais da 13ª Companhia da Polícia Militar, que atende à região onde Thais foi morta, conseguiu localizar Vitor. Ele já possuía mandando de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Em depoimento, Vitor negou o crime, mas acabou sendo reconhecido por testemunhas. O delegado informou que contou coma ajuda da PM e também de informações do Disque-Denúncia (181).

OUTRA PRISÃO

Neco já foi preso por tráfico de drogas, mas acabou solto meses depois, voltando a levar perigo para a comunidade. Ele estava foragido desde 2015, segundo a PM.

Em janeiro de 2015, Neco foi preso em Morada da Barra, Vila Velha. Na ocasião, ele já era considerado um dos bandidos mais perigosos pela polícia capixaba, foragido da Justiça e acusado de tráfico de drogas e homicídio. Ele integrava a lista dos 10 mais procurados do município.