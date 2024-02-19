Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (19), suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido na cidade de Belo Oriente, em Minas Gerais. O indivíduo, segundo a corporação, teria matado o namorado da própria sobrinha com um tiro na cabeça, no dia 18 de março de 2023.
A prisão ocorreu em Balneário Carapebus, na Serra, durante uma operação policial da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Já havia um mandado de prisão contra o suspeito, expedido pela Justiça mineira.
Chegando ao local indicado, os policiais fizeram um cerco e conseguiram capturar o suspeito no momento em que tentava se evadir pelos fundos. O celular do homem foi apreendido. Encerradas as diligências, ele foi conduzido até a DHPP da Serra para que fossem tomadas as medidas cabíveis.
Após os procedimentos padrão, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanecerá à disposição da Justiça Mineira.
Entenda o caso
O crime ocorreu em 18 de março do ano passado, após uma discussão familiar no distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura), em Belo Oriente, no Estado de Minas Gerais. A vítima, Breno Louzada Fernandes, de 20 anos, foi morto pelo tio da namorada, com um tiro na cabeça.
Suspeito de matar namorado da sobrinha em Minas Gerais é preso no ES
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal do distrito, mas chegou sem vida à unidade. Os policiais conversaram com uma mulher que prestou socorro à vítima e ela relatou que o homicídio ocorreu dentro de sua casa, e que o autor era seu irmão, o suspeito de 33 anos. Relatou ainda que Breno era namorado de sua filha.
A sogra do jovem baleado informou à polícia que o irmão dela estava muito alterado e, durante uma discussão, começou a brigar com a vítima. Ela tentou intervir, mas o suspeito pegou uma arma, saiu do quarto e disparou contra o rapaz, atingindo-o na cabeça. Após ferir o jovem, o homem fugiu com a arma.