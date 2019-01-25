Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Suspeito de matar mulher a facadas em Guaçuí se entrega à polícia

Apesar dele ter confessado o crime e ser detido cinco horas após o crime, acabou liberado

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 14:12

Publicado em 

25 jan 2019 às 14:12
Corpo de Bombeiros chegou a socorrer a vítima até o hospital Crédito: Internauta
O homem suspeito de matar uma jovem a facadas na tarde desta quinta-feira (24) se entregou à polícia durante a noite em Guaçuí, na região do Caparaó. José Everaldo Cabral Santos, de 50 anos, foi detido cinco horas após o crime, ocasião em que chegou a confessar o assassinato, mas depois foi liberado.
O crime aconteceu por volta das 16h no Centro da cidade. A vítima, identificada como Débora Esther Farias Vieira, 20 Anos, e José tiveram uma discussão na última quarta-feira (23). Outras testemunhas contaram que viram a vítima entrando correndo em uma loja e que o suspeito deu uma facada nas costas dela e fugiu em seguida.
Após diversas denúncias do possível paradeiro, José se apresentou na sede da Companhia da PM. Ele foi encaminhado para a delegacia de plantão de Alegre, onde confessou o crime e ainda disse que foi agredido e ameaçado por Débora, mas não teve a intenção de matá-la.
De acordo com o delegado Dedier de Carvalho, o suspeito explicou, durante depoimento, que foi agredido verbalmente e fisicamente no dia anterior ao crime.
“Ele contou que morou na propriedade de uma senhora, a pedido dela, para ajudar a tomar conta do local, mas que após desentendimentos com Débora - que é amiga das netas da proprietária - teria saído do local, mas sempre ia visitar a amiga. E ainda que no dia 23, em uma dessas visitas, Débora teria chegado no local xingando ele, que não reagiu”.
José também disse que na tarde desta quinta-feira passou na rua onde comprou um salgado e uma faca, que daria de presente para a dona da propriedade onde morou. Mas teria encontrado a suspeita no meio do caminho.
“A Débora apareceu e veio andando na direção dele. Ele virou o rosto para não olhar para ela e ela se aproximou e xingou ele de novo e perguntou se ele ainda estaria com medo dela e deu um empurrão nele. Ele pegou a faca que estava na mão, se virou para sair e no momento de raiva deu um golpe na altura do ombro dela. Ela correu pra dentro de uma loja, mas ele não acreditou que poderia matar, pois foi só um golpe”, disse o delegado.
Como José se entregou, ele foi liberado. “Por ele ter se apresentado espontaneamente, foi liberado, pois o código de processo penal prevê que, quando a pessoa se entrega, ela pode responder em liberdade”, explicou.
As investigações seguem e testemunhas foram ouvidas na delegacia de Guaçuí, que dará prosseguimento às investigações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados