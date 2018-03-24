Suspeito de matar motorista de app na Praia do Canto se entrega

O motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56, foi assassinado após bandidos embarcarem na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo Pessoal

motorista de aplicativo José Augusto Zatta, de 56 anos, na manhã do dia 11 de março, na Praia do Canto, em Vitória, se entregou à polícia na noite desta sexta-feira (23). Um dos suspeitos de matar o, de 56 anos, na manhã do dia 11 de março, na Praia do Canto, em Vitória, se entregou à polícia na noite desta sexta-feira (23).

Christian Patrick Buril, de 21 anos, procurou a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. No dia do crime, ele contou com a ajuda de um adolescente de 17 anos, e do comparsa André Luís Rodrigues Patrocínio Folador, conhecido com "2D", de 21 anos, que teria realizado a chamada pelo aplicativo no celular. Os dois estão foragidos.

O CASO

O corpo do motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56 anos, foi encontrado na manhã de domingo (11) na Avenida Saturnino de Brito, perto da lanchonete Bob's, na Praia do Canto, em Vitória. O assassinato teria acontecido por volta das 4 horas da manhã.

Quando avistaram o corpo, moradores da região pensaram que poderia se tratar de um atropelamento. O Samu e a Polícia Militar foram chamados, mas quando chegaram ao local, os socorristas perceberam que o homem tinha uma perfuração na nuca.

Por volta das 6 horas, uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi até o local e o corpo de José Augusto foi levado para o Departamento Médico Legal (DML).

Após encontrarem o corpo do motorista, a polícia recebeu uma outra denúncia. Um carro estaria abandonado, com as portas abertas e marcas de sangue, próximo a um posto de gasolina na Rua Antônio Damiani, também na Praia do Canto.

Testemunhas disseram aos policiais que viram dois homens correndo por essa rua e jogando a chave do carro no chão. A perícia constatou que o homem encontrado perto da lanchonete havia sido assassinado dentro desse veículo.

A família de José Augusto foi à DHPP por volta das 13 horas para tomar conhecimento do que havia acontecido com o motorista.

CONFIRMAÇÃO

O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo (Amapes), Luis Fernando Muller, contou à equipe do Gazeta Online que os bandidos pegaram a corrida com o motorista assassinado no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Apenas duas ruas depois do ponto de partida, os rapazes atiraram em José Augusto e jogaram o corpo do motorista perto da lanchonete.

Ainda segundo representantes da Amapes, José Augusto trabalhava como motorista de aplicativo há cerca de 4 meses.

MOTIVAÇÃO

Enquanto uns acreditam que o crime teria sido um caso de latrocínio, roubo seguido de morte, outros alegam que o assassinato de José Augusto Zatta pode ter outra motivação.